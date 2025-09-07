Počelo je kompleksno vještačenje u slučaju djevojčice Danke Ilić.

Tužilaštvo je na pragu ključnih odgovora u slučaju nestanka djevojčice Danke Ilić (2) iz Bora, saznaje "Kurir". Prema nezvaničnim informacijama ovog lista, u toku je kompleksno vještačenje.

Kada stručnjaci dostave nalaz i mišljenje, Više javno tužilaštvo u Zaječaru će odlučiti da li će preduzeti nove dokazne radnje. Ovo vještačenje je počelo nakon rekonstrukcije nestanka djevojčice.

"U toku je vještačenje koje je složeno i nakon dostavljanja nalaza i mišljenja, i nakon što Više javno tužilaštvo u Zaječaru analizira dostavljena dokumenta, biće donijeta odluka o eventualnom preduzimanju drugih dokaznih radnji", rečeno je za "Kurir" iz tužilaštva.

Da podsjetimo, 16. juna ove godine je u Banjskom Polju održana višečasovna rekonstrukcija nestanka i ubistva djevojčice Danke Ilić. Ona je, da podsjetimo, nestala u utorak 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora.

Bila je sa majkom i bratom na vikendici kada se u 13:45 izgubila i odvojila od majke. Prema podacima iz istrage, ubijena je samo sedam minuta kasnije, u 13:52 kada je na nju naletjelo službeno vozilo JKP "Vodovod" u kom su bili osumnjičeni Srđan Janković (51) i Dejan Dragijević (51).

