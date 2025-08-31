U selu Hodžići kod Doboja, 19-godišnji Mehmed Hasanamidžić poginuo je dok je pokušavao da vrati pet koza koje su zalutale u minski zagađeno polje na brdu Bečanj.

Izvor: Printscreen

U selu Hodžići kod Doboja juče oko 16 sati na brdu Becanj, jednoj od najzagađenijih lokacija zaostalim minama u BiH, dok je vraćao manje stado koza, život je izgubio 19. godišnji mladić Mehmed Hasanamidžić.

On je treća žrtva zaostalih mina iz brojne porodice Hasanamidžić, a prije njega život u minskom polju su izgubili Ešref, njegov stric i strina Šahza. Bez noge je ostao njegov otac Mihret, koji je kasnije preminuo.

Mehmed je pošao da manje stado koza, koje je uzgajao sa bratom Mirsadom (28), vrati kući prije mraka. U tom trenutku, eksplodirala je zaostala mina. Ubila je u uskom krugu pet koza, a Mehmeda koji je od mjesta eksplozije bio udaljen desetak metara je teško povrijedila gelerima po glavi i stomaku. Kako ga nije bilo kući, njegov stariji brat Mirsad pošao je da ga traži. Našao ga je 30-tak metara dalje od eksplozije i stada.

"Čim sam čuo eksploziju, potrčao sam da vidim šta se desilo. Prvo što sam pomislio, mina je ubila brata. I jeste. On je, iako teško ranjen, uspio da dopuzi 30 metara dalje od nesreće. Bio je živ. Krv je šikljala na sve strane, samo što sam ga prevrnuo na leđa, izdahnuo je. Potrčao sam kući da strašnu vijest saopštim majci Feridi. Vratio sam se na mjesto tragedije, vidim i pet koza koje je mina ubila u krugu od dva-tri metra, neke je ranila", kaže Mirsad Hasanamidžić za portal " Avaza" i dodaje:

"Mi živimo od drva, od stoke, takva nam je sudbina. Mislio sam da ovdje nema mina. Kasnije sam vidio da je uginulo još nekoliko koza od povreda tokom noći. Život pored minskog polja je naša sudbina. Mina je odbila nogu i našem ocu Mihretu, koji je kasnije preminuo. Mi više ne znamo šta je na Becnju deminirano, šta nije", kaže Mirsad Hasanamidžić za portal " Avaza".

Nakon što su demineri u vremenu od 8-9 sati deminirali bezbjedan put i ustanovili da je opasnu minu "prom 1" aktivirala koza, dalje istražne radnje će preuzeti policija i tužilac OJT Doboj. Nikome prilaz mjestu eksplozije mine i nakon toga nije bio dozvoljen, jer, kako su kazali demineri, ovo je opasno mjesto.

Juče od jutra, porodici koja je izgubila mladića dolaze komšije, rodbina i prijatelji i donose pomoć. Jedan od mještana kaže da bi porodicu Hasanamidžić trebalo iseliti na sigurnije mjesto, dok nije pala još koja žrtva. Tijelo poginulog mladića Mehmeda sinoć je otpremljeno u Banjaluku na obdukciju, kada će se znati detalji njegove pogibije.