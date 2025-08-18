Prva reakcija Milorada Dodika nakon ostavke Radovana Viškovića na mjesto premijera.

Izvor: EPA/ALEXEY FILIPOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Milorad Dodik se oglasio nakon što je premijer Republike Srpske Radovan Višković saopštio da podnosi ostavku.

"Mi smo jedinstveni i nastavljamo dalje da radimo ovo je jedan od ključnih trenutaka i zahvalan sam Radovanu Viškoviću na saradnji koju smo imali", rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

"Višković je nesumnjivo beležio jedan period i zahvalan sam. Za razliku od mnogih očekivanja nismo imali nikakvu aferu", rekao je Dodik na konferenciji.

Dodik je naveo da žele da Vlada Srpske dobije novi demokratski legitimitet.

"Da može odgovoriti na izazove koje trenutno očekujemo. Ova Vlada je učinila sve da ekonomski život u gotovo nemogućim okolnostima funkcioniše", kaže Dodik.

Izvor: YouTube/Printscreen/RTRS vijesti

Predsjednik Srpske naveo je da je Vlada Srpske bila jedinstvena i dio političke strukture vlasti u Republici Srpskoj.

"Vlada je davala odgovore i bila hrabra. Vlada vođena Radovanom Viškovićem nije ostavila nijedno pitanje na koje nije odgovoreno shodno trenutku u kome smo se nalazili", rekao je Dodik.

Milorad Dodik naveo je da će Radovan Višković obavljati funkciju direktora Auto-puteva Republike Srpske.

Radovan Višković, dosadašnji premijer Republike Srpske podnio je ostavku i to je potvrdio na konferenciji za novinare u Palati Republike, te naveo da se bira nova Vlada Republike Srpske.

Radovan Višković u drugom je mandatu bio premijer, a poznato je da je drugi mandat i bio ograničen na dvije godine.

Podsjećamo, Višković je na poziciji predsjednika Vlade Republike Srpske od 2018. godine.

(Atvbl/MONDO)