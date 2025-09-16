Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je Igora Miloševića (47), višestrukog povratnika, na jedinstvenu kaznu od 14 godina i 10 mjeseci zatvora zbog razbojništva i prinude, nakon što je u avgustu nasrtao na radnice u fotografskoj radnji i frizerskom salonu.

Izvor: Facebook/Screenshot/Instagram/Serbia live

Javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zaključio je sporazum o priznanju krivičnog djela sa osumnjičenim Igorom Miloševićem zbog krivičnog djela razbojništvo i krivičnog djela prinuda.

Javni tužilac, okrivljeni Igor M. i branilac po službenoj dužnosti okrivljenog su se sporazumom o priznanju krivičnog djela saglasili da okrivljenog Igora M., Prvi osnovni sud u Beogradu zbog navedenih krivičnih djela osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i 10 mjeseci.

Podsetimo, Igor Milošević (47), višestruki povratnik u vršenju krivičnih djela, 18. avgusta ove godine, u razmaku dva sata, upao je u jednu fotografsku radnju, a potom i u frizerski naslon gdje je nasrtao na radnice i prijetio im. Iz fotografske radnje je ukrao 2.550 dinara.

Milošević je prvo upao u fotografsku radnju oko 8.15 časova, kada je radnici rekao da želi da fotokopira zdravstvenu knjižicu. Međutim, on je tada izašao iz lokala, a potom se vratio posle nekoliko trenutaka, prišao je radnici s leđa i pokušao da joj otme kertridž koji je ona držala u ruci.

"Radnica je tada pala na pod, a osumnjičeni ju je držao, udarao i grebao. Govorio joj je da ćuti, a potom ju je pesnicom udario u glavu", kaže izvor upoznat sa slučajem.

Ona je uspjela da se u jednom trenutku domogne makaza koje su stajale na pultu, ali je Milošević uspeo da joj otme iz ruke, te joj je makaze stavio pod vrat, prijeteći joj da bude "mirna".

"Nakon toga ju je ugurao u toalet i naredio joj da ne izlazi dok on ne ode. Ipak, ona je uspjela da izađe iz toaleta i tada mu je rekla da, ako traži novac, da se on nalazi u fioci ispod pulta. Milošević je uzeo 2.550 dinara i sa makazama i novcem se udaljio u nepoznatom pravcu", kaže izvor.

Radnici u fotografskoj radnji je na licu mesta ukazana medicinska pomoć i konstatovane su oguljotine na podlaktici desne ruke, iznad gornje usne budući da ju je osumnjičeni držao kako ne bi mogla da traži pomoć i podliv u predjelu desnog bubrega koji je, najvjerovatnije, zadobila prilikom pada ili udarca.

Razbojništvo u pokušaju

Gotovo dva sata kasnije, oko 10 časova, Milošević je ušao u frizerski salon gdje je radnicu pitao da li prodaje neku kremu, a kada mu je ona rekla da nema, Milošević je zatvorio ulazna vrata i izvadio makaze koje je uperio ka njoj, te joj se obratio riječima: "Ostavi telefon!".

"Natjerao ju je da uđe u prostoriju za manikir gde joj je rekao: 'Samo ćuti i ne izlazi!'. On je tada pokušao da zaključa prostoriju ključem iznutra, a kada je u mušterija ušla u salon, Milošević je izašao iz lokala i udaljio se u nepoznatom pravcu", kaže izvor.

