Sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu odredio je pritvor do mjesec dana Igoru Miloševiću, višestrukom povratniku, koji je juče uhapšen.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjekstva, kao i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično djelo. Podsjetimo, Miloševića je juče policija uhapsila po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

"On se sumnjiči da je juče u Brankovoj ulici u jednoj foto radnji najprije ušao da fotokopira lični dokument, a potom se vratio u radnju i fizički napao radnicu, udario je zatvorenom šakom u predjelu glave, počupao joj minđuše sa ušiju, a uz prijetnju makazama oduzeo 3000 dinara, i pobjegao", saopšteno je juče iz MUP.

Nakon toga, u Ulici Đuke Dinića, ušao je u jedan frizerski salon i uz prijetnju oštrim predmetom pokušao od radnice da oduzme novac.

Policija ga je ubrzo pronašla ispod Brankovog mosta u jednoj skrivenoj prostoriji. On je danas priveden u Prvo osnovno tužilaštvo na saslušanje, na kom je odlučio da se brani ćutanjem, poslije čega je tužilac predložio sudu da mu odredi pritvor do 30 dana.

Podsjetimo, Igor Milošević je prije mjesec dana 18. jula posljednji put izašao iz zatvora nakon što je odslužio kaznu na koju je bio osuđen zbog droge. Bio je uhapšen u decembru 2023. ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, a osuđen je na godinu i sedam mjeseci zatvora zbog nedozvoljenog posjedovanja droge.

Inače, Igor Milošević je više od polovine života proveo u zatvoru. Na slobodi se našao u aprilu 2023. godine, ali je već u decembru te godine ponovo završio iza rešetaka, pošto je osuđen za veći broj silovanja, pokušaja silovanja i razbojništva.