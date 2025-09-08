Prema službenom saopštenju, oko 08.50 časova, mlađa muška osoba, nakon što je ostavila svoj motocikl upaljen ispred bara, ušla je i otvorila rafalnu vatru prema stolu za kojim je sjedio 43-godišnji Brajović.

U Skadru je pokušan atentat na Erogena Brajovića, koga su crnogorski istražni organi ranije teretili da je vođa kriminalne ogranizacije, i da je planirao više ubistava. Brajović je ranjen u napadu, a dvije osobe su ubijene i još jedna ranjena. Kako prenose albanski mediji, glavna meta napada bio je 43-godišnji Erogen Brajović, poznat i kao Vaso. Ubijeni su Armando Pali i 31-godišnji Liridon Kraja, tjelohranitelj Erogena Brajovića. Osumnjičeni, 29-godišnji Ragip Gila, uhapšen je nakon što je izazvao saobraćajnu nezgodu prilikom bjekstva.

Kako navodi alabanski portal Shteg, kao i svakog dana, Erogen Brajović, u pratnji Armanda Palija, bivšeg člana Opštinskog vijeća, i Liridona Kraje, njegovog tjelohranitelja, pio je jutarnju kafu u baru ispod kuće, samo nekoliko metara od Gradske skupštine Skadra.

Prema službenom saopštenju, oko 08.50 časova, mlađa muška osoba, nakon što je ostavila svoj motocikl upaljen ispred bara, ušla je i otvorila rafalnu vatru prema stolu za kojim je sjedio 43-godišnji Brajović.

Od posljedica zadobijenih rana od metaka, Armando Pali je odmah preminuo, dok je 31-godišnji Liridon Kraja kasnije preminuo u Regionalnoj bolnici u Skadru.

Zvanični izvori navode da su povrijeđeni Erogen Brajović i 25-godišnji radnuik kafića, čiji je život van opasnosti.

Preliminarni podaci ukazuju da je Brajović upucan sa tri metka koji su pogodili glavne arterije srca. Policija je identifikovala još jednu registrovanu osobu sa krivičnim dosijeom u Skadru kao počinioca.

Erogen Brajović je pred Višim sudom u Podgorici bio optužen da je vođa kriminalne grupe koja je planirala više ubistava. Prema navodima iz optužnice, Brajović, Ranko Radulović i Igor Vukotić pripremali su likvidacije bivših, sada uhapšenih, policijskih službenika Zorana Lazovića, Duška Golubovića i Duška Koprivice, njegovog sina Strahinje Koprivice i navodnih članova „kavačkog klana” Darka Janjića, Radovana Mujovića, braće Nikole i Vladimira Banićevića.

Iako je Crna Gora tražila njegovo izručenje, albanski nadležni organi odbili su to 2019, godine, jer je on državljanin te zemlje.

Prema izvorima iz istrage za Report TV, Brajović je sjedio sa Armandom Palijem u kafiću kada je Gila ušao i ispalio više hitaca ka njima.

“Cilj atentata sumnja se da je bio Erogen Brajović”, navode izvori.

Tridesetogodišnji Ragip Gila bio je naoružan sa dvije puške, nosio je pancirku i motorom došao do lokala, koji je ostavio upaljen. Nakon napada, pokušao je pobjeći, zaplijenivši automobil tipa BMW pod prijetnjom oružja.

Policija ga je uhapsila nakon što se zabio u dva vozila i pokušao preći rijeku Kir.

Ragip Gila nije nepoznat policiji – u decembru 2023. godine uhapšen je sa arsenalom oružja, a pušten iz zatvora u martu 2025. nakon što je odslužio kaznu za drogu. Nakon izlaska iz zatvora, šest mjeseci kasnije, u septembru, izvršio je ovaj atentat. Priznao je pred istražiteljima da je želio ubiti Erogena Brajovića. Postoje sumnje da je Gila djelovao kao plaćeni ubica.

Erogen Brajović je brat Denisa Brajovića, koji je isporučen iz Dubaija zbog ubistva Gjin Ndoja 2020. godine.

Armando Pali, ranije član opštinskog savjeta, nema kriminalni dosije. Tridesetjednogodišnji Liridon Kraja bio je tjelohranitelj Brajovića.

Istraga se fokusira na moguće motive osvetničkog karaktera, s obzirom na članstvo Brajovića u klanu Bajri. Policija je pretresla kuće porodice Lici, poznate po sukobu sa klanom Bajri, ali bez privođenja ikoga. Nije jasno da li je napad povezan sa masakrom u Dobraču iz 2024. godine ili nedavnom likvidacijom 34-godišnjeg Kristiana Kole 4. septembra u Skadru.