U naselju „Ćemalj Stafa“ u Skadru jutros je došlo do pucnjave u bašti jednog lokala.

Izvor: Youtube Printscreen/ prix hustle

Prema informacijama iz policije, sumnja se da je R. G. otvorio vatru, pri čemu su povrijeđene dvije osobe, dok su još dvije izgubile život, prenosi Reporteri.

E. V., star 43 godine, zadobio je teške povrede i trenutno se nalazi pod nadzorom ljekara, dok je u pucnjavi M. K., 25 godina, lakše povrijeđena.

Na licu mjesta preminuo je A. P., dok je u Regionalnoj bolnici u Skadru od posledica ranjavanja preminuo L. K, star 31 godinu.

Policijske službe su odmah reagovale i započele potragu za počiniocem.

Nakon nekoliko minuta potere, R. G. je uhapšen, a policija je zaplijenila automatsku pušku koju je koristio prilikom napada.

Grupa istražitelja, pod nadzorom tužilaštva, nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja, saopštila je policija.

Kurir.rs/Kosovo onlajn