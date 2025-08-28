Mladoženja Ali Karadža (23) preminuo je nakon što je ranjen u nasumičnoj pucnjavi tokom veselja u selu Turpču na sjeveru Turske. Snaja je iz vatrenog oružja ispalila hice koji su usmrtili mladog muškarca.

Izvor: X/sabah/printscreen

Mladoženja Ali Karadža (23) preminuo je od povreda zadobijenih u pucnjavi koja se dogodila nakon vjenčanja na sjeveru Turske u selu Turpču tokom veselja.

Mladenci Bejzanur Bejazit i Ali Karadža su išli kući uz pratnju gostiju i rodbine nakon ceremonije vjenčanja kada je Karadža ranjen vatrenim oružjem iz kojeg je nasumično pucala njegova snaje F. K. (47).

Policija je privela ženu, a tokom istrage u njenoj bašti pronađena su dva pištolja bez dozvole. Nakon prijave, medicinske i žandarmerijske ekipe su poslate na lice mjesta.

Giresun'da düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu hayatını kaybeden damat Ali Karaca'nın son görüntüleri ortaya çıktı.pic.twitter.com/v07olS0LbF — Sabah (@sabah)August 27, 2025

Mladoženja, teško povrijeđen sa prostrijelnom ranom u grudima, prevezen je u državnu bolnicu Šebinkarahisar. Međutim, uprkos svim medicinskim intervencijama, Ali Karadža je preminuo.