Dva policajca su ubijena, a jedan je ranjen u oružanom napadu na policijsku stanicu u Izmiru na zapadu Turske, rekli su bezbjednosni izvori, a prenosi Rojters.

Izvor: Pritnscreen/X

Napadač, za koga se navodi da ima 16 godina, pritvoren je nakon što je otvorio vatru na policijsku stanicu Salih Isgoren u okrugu Balkova, javila je televizija NTV.

This is the terrorist who attacked a police station in Turkey with a rifle and killed 2 policemen.



The attacker shouted "Allah Akbar" according to Turkish media.pic.twitter.com/rV8yu49ip9 — Netanel Worthy - נתנאל וורתי (@NetanelWorthy)September 8, 2025

Turska je u prošlosti bila meta napada kurdskih militanata, islamističkih grupa i krajnje levičarskih organizacija, a među metama su često bile snage bezbijednosti i vladine institucije, prenosi RTV pisanje Tanjuga.

Izmir, treći po veličini turski grad na egejskoj obali, bio je pogođen napadima militanata u prošlosti, uključujući eksploziju automobila bombe ispred suda 2017. godine u kojoj su poginule dvije osobe, podsjeća Rojters.

Uznemirujući snimci (PAŽNJA)

Ubrzo su objavljeni uznemirujući snimci nakon ovog napada.

İzmir'de karakola saldırı: Emniyet müdürü ve polis şehit oldu

Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntü ortaya çıktıhttps://t.co/DXh67bRqq0pic.twitter.com/hxyoNMCOlM — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt)September 8, 2025

