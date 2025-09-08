Dva policajca su ubijena, a jedan je ranjen u oružanom napadu na policijsku stanicu u Izmiru na zapadu Turske, rekli su bezbjednosni izvori, a prenosi Rojters.
Napadač, za koga se navodi da ima 16 godina, pritvoren je nakon što je otvorio vatru na policijsku stanicu Salih Isgoren u okrugu Balkova, javila je televizija NTV.
This is the terrorist who attacked a police station in Turkey with a rifle and killed 2 policemen.— Netanel Worthy - נתנאל וורתי (@NetanelWorthy)September 8, 2025
The attacker shouted "Allah Akbar" according to Turkish media.pic.twitter.com/rV8yu49ip9
Turska je u prošlosti bila meta napada kurdskih militanata, islamističkih grupa i krajnje levičarskih organizacija, a među metama su često bile snage bezbijednosti i vladine institucije, prenosi RTV pisanje Tanjuga.
Izmir, treći po veličini turski grad na egejskoj obali, bio je pogođen napadima militanata u prošlosti, uključujući eksploziju automobila bombe ispred suda 2017. godine u kojoj su poginule dvije osobe, podsjeća Rojters.
Uznemirujući snimci (PAŽNJA)
Ubrzo su objavljeni uznemirujući snimci nakon ovog napada.
İzmir'de karakola saldırı: Emniyet müdürü ve polis şehit oldu— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt)September 8, 2025
Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntü ortaya çıktıhttps://t.co/DXh67bRqq0pic.twitter.com/hxyoNMCOlM
Kurir.rs/RTV