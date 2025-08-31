Velika tragedija potresla je naselje Hodžići kod Doboja - devetnaestogodišnji Mehmed Hasanamidžić poginuo je u subotu kada je nagazio na protivpešadijsku minu dok je pokušavao da izvuče koze koje su zalutale u minsko polje.

Izvor: Printscreen

Velika tragedija potresla je u subotu naselje Hodžići kod Doboja, gde je poginuo mladić Mehmed Hasanamidžić (19). Nesrećni mladić je, kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, stradao od protivpešadijske mine.

Vraćao je pet koza koje su bile zalutale u minsko polje. Oglasila se i Mehmedova majka, potresena i u suzama. Ne zna, kaže, je li više slomljena tugom ili nemaštinom.

"Biio mi je sve. Radio je, vredan bio. Borili smo se zajedno za koru hleba. Otišao je gore da čuva koze koje često odlutaju u minska polja. Pokušao je da ih vrati. I tu je nešto puklo. Kažu, nema više tvog Mehe. Nisu ga izneli. Raznela ga celog. Ništa od njega. Da je barem invalid ostao da ga gledam", kaže majka stradalog Mehmeda Ferida Hasanamidžića, prenosi Avaz.

Izvor: Printscreen

Mehmed je pohađao lokalnu osnovnu školu, a posle je završio saobraćajnu u školskom centru Doboj Istoku.

"Divno dete koje je živelo u jako teškim uslovima, skromno. Takav je i bio. A, uvek osmeh na licu. I eto na žalost. Život mu je stvarno bio težak, a opet tako prekratak", kroz suze priča bivša Mehmedova nastavnica Senada Džanić.

"Evo vidite gde su minska polja. Niko da se pobrine. Nije to godina ni dve, već trideset. Šta reći", pita se Mehmedov stric Mehmedalija Hasanamidžić. I otac stradalog mladića Mehmeda, Mihret, pre nekoliko godina je teško povređen u minskom polju, a kasnije je preminuo.