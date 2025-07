Radnik sa kruzera skočio je u more i poginuo nakon što je izbo koleginicu.

Muškarac (35) iz Južne Afrike, radnik sa kruzera, skočio je u more i poginuo nakon što je izbo svoju koleginicu (28) sa broda, piše "Metro". Incident se dogodio na brodu "Icon of the Seas" kompanije "Royal Carribean" dok je plovio kroz Bahame.