Detalji tragedije na Staroj planini u kojoj je stradao dječak iz Aleksinca.

U Policijskoj upravi u Pirotu potvrđeno je da je maloljetni dječak nastradao juče na vodopadu Tupavica u selu Dojkinci. Do nesreće je, kako navode u policiji, došlo prilikom penjanja na stijene oko vodopada.

"Maloljetni dječak se penjao na stene na vodopadu Tupavica, okliznuo se i udario glavom o stenu i pao u vodu. Roditelji koji su bili prisutni su ga izvukli iz vode i obavijestili Hitnu pomoć. Hitna pomoć i policija došli su na lice mjesta, ali nažalost, dječak je preminuo", potvrđeno je u PU Pirot.

Ekipa Hitne pomoći, po izlasku na lice mjesta, mogla je da konstatuje samo smrt dječaka. Prema informacijama do kojih je došla Televizija Pirot, kako je objavljeno na njihovoj Fejsbuk stranici, do tragedije je došlo juče nešto prije 15 sati.

"Dijete koje je u pratnji roditelja boravilo na vodopadu Tupavica na Staroj planini, popevši se ka vrhu vodopada, okliznulo se i palo. U Hitnoj medicinskoj pomoći Pirot, potvrđeno nam je da je, kada je ekipa ljekara stigla, mogla samo da konstatuje smrt", objavljeno je na Fejsbuk stranici Televizije Pirot.

"Mještani kažu da je ovaj ishod uslijedio poslije toga što je dijete pokušalo da stane na neki od kamena koji je obložen veoma klizavim i muljnim algama. Prema riječima mještana Dojkinaca, na lice mjesta izašli su i pripadnici PU Pirot i ekipe Hitne medicinske pomoći", navodi Televizija Pirot.

Vodopad Tupavica na kojem se desila tragedija u kojoj je nastradao dječak jedan je od najljepših i najposjećenijih vodopada na Staroj planini. Nalazi se svega 50 metara od puta, što ga čini veoma lako dostupnim pa ga zato obilazi veliki broj turista i zaljubljenika u prirodne ljepote.

