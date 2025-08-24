Niška policija uhapsila je pet osoba zbog masovne tuče u jednom noćnom klubu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija u Nišu uhapsila je pet osoba zbog tuče u noćnom klubu koja se dogodila u toku noći subote na nedelju, prenosi "Telegraf" pisanje "Tanjuga". Uhapšeni su D.T. (21, Đ.M. (20), N.V.), 25), L.K. (18) i N.P. (21) iz Niša.

Povrijeđeni mladić je sa teškim tjelesnim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš. Nije poznat uzrok tuče.

"D.T. se sumnjiči da je noćas u jednom noćnom klubu u Nišu u tuči, u kojoj je učestvovalo i četvoro osumnjičenih, ubo mladića (23) u stomak. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu", navodi se u saopštenju PU Niš.

(Telegraf/MONDO)