Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu podnijeće krivičnu prijavu protiv pedesetosmogodišnjeg muškarca iz okoline Svrljiga zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.

Niška policija saopštila je da se on sumnjiči da je nožem ubio psa, a potom ga bacio u bazen.

"On se sumnjiči da je, u jednom selu u okolini Svrljiga, nožem usmrtio psa o kojem se starala žena (49), a potom ga bacio u javni bazen ", saopštila je niška policija.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, protiv osumnjičenog će biti podnieta krivična prijava u redovnom postupku.

