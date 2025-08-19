Krvava drama odigrala se oko 20.30 časova posle manifestacije "Gulašijada i pasuljijada".

Izvor: Mondo/društvene mreže/printscreen

Osumnjičeni M. T. (34) i M. M. (44) iz okoline Topole, uhapšeni su zbog sumnje da su do smrti, 17. avgusta u Junkovcu, posle takmčenja u pravljenju gulaša i pasulja, pretukli Miroslava G. (46), dobrog i, prema riječima komšija, omiljenog čovjeka iz Krćevca.

Osumnjičeni M. T. (34) je i ranije pravio incidente na seoskim vašarima i manifestacijama, a mještani tvrde da "nije bilo veselja na kojem nije izazvao sukob“.

"To je dečko koji kada popije ima izuzetno lošu narav, voli da se raspravlja, da istjera uvijek po svom. I ranije je on pravio probleme na manifestacijama, potuče se, ali se brzo i izmiri. Ovog puta, kobne nedelje uveče, otišli su predaleko, Miroslav je ostao bez života", priča jedan od mještana.

Krvava drama odigrala se oko 20.30 časova posle manifestacije "Gulašijada i pasuljijada". Nakon dobacivanja i svađe, grupa muškaraca nasrnula je na Miroslava i brutalno ga tukla pesnicama.

"Udarci su pljuštali po glavi i tijelu dok on nije pao. Hitno je prebačen u bolnicu, ali ljekari nisu uspjeli da ga spasu, podlegao je teškim povredama na putu do bolnice. Bilo je stvarno jezivo, još uvijek ne možemo da izbacimo te slike iz glave. Miroslav je pred našim očima umro, pokušali smo da mu pomognemo, nije izdražao", kror suze priča očevidac.

Ironijom sudbine, samo nekoliko sati ranije Miroslav i njegovi prijatelji slavili su pobjedu na takmičenju u kuvanju gulaša.

"Miroslav nije bio takmičar, ali je bio u društvu pobjedničkog tima. Bio je vedar, nasmijan, nikome nije pravio zlo. To je jedna dobra duša, naš Manja. Vjerujte da cio kraj plače za njim", kažu ožalošćeni mještani Krćevca.

Šok i nevjerica zavladali su i u susjednom Junkovcu. Organizatori manifestacije u Junkovcu saopštili su da se sva dešavanja otkazuju, uključujući i tradicionalni turnir u malom fudbalu.

"Nema slavlja, nema veselja, svi tugujemo, u petak je trebalo da organizujemo finale u malom fudbalu, ali smo odlučili da prekinemo svaku vrstu manifestacije, više nema muzike, osjećamo se kao da je cijelo selo umrlo zajedno sa njim", poručuju organizatori.

Istraga koja treba da rasvijetli sve okolnosti ovog zločina je u toku. Dvojici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

(Mondo, Kurir)