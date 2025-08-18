Zbog brutalnog ubistva u Topoli uhapšena su dvojica muškaraca i njima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Miroslav G. (46) ubijen je sinoć u oko 20 sati u Topoli nakon završene manifestacije "Junkovačka gulašijada i pasuljijada". Kako domaći mediji nezvanično saznaju, samo nekoliko sati on i njegovi prijatelji pobijedili su u takmičenju za najbolji gulaš.

Ubijeni Miroslav učestvovao je u takmičenju za najbolji gulaš sa prijateljima. Oko 16 sati, oni su proglašeni za pobjednike manifestacije, nakon čega su ostali da proslave.

"Tu je bila još jedna ekipa. Pili su, družili se. Oko 20 sati krenulo je dobacivanje, nakon čega je izbila tuča. Grupa od njih 4,5 nasrnula je na Miroslava i tukla ga mučki, do smrti", kaže izvor.

Miroslava su tukli po glavi i tijelu uslijed čega je preminuo.

