Radovan Višković podnio ostavku na mjesto premijera Republike Srpske.

Izvor: RTRS

Premijer Republike Srpske Radovan Višković podnio je ostavku, saopštio je danas na konferenciji za medije.

"Ostajem u timu, tu sam, radiću neki drugi posao. Sve što sam do sada radio, radiću sa neke druge pozicije", rekao je Višković.

"U dogovoru sa predsjednikom Republike, predsjednikom NSRS i naravno srpskim članom Predsjedništva BiH, odlučili smo da se bira nova Vlada", rekao je Višković.

"Nikad se nisam bolje osjećao. Ovo je dan koji sam očekivao i kada sam imenovan za predsjednika Vlade Srpske. Moram da podsjetim da Ustav Srpske i Zakon kaže da kada birate Vladu Srpske, imate ustavnu obavezu, a mandatar može u toku mandata da izvrši promjenu u Vladi do jedne trećine. Dvojica ministara, na samom početku, su podnijeli ostavku, iz moralnih razloga", rekao je Višković.

"Želim novoj Vladi uspješan rad. Biću presrećan kao pripadnik Republike Srpske da nova Vlada nadmaši rezultate koje smo mi postigli. Nisam sebičan, nisam došao da kukumačem. To što neke vaše kolege kažu da smo se predsjednik i ja posvađali, pa onda ja završio na UKC-u. Eto zamislite, ja sam tada bio u Milićima. Republika Srpska je poželjno mjesto za život. Ponosan sam na sve rezultate koje smo učinili. Želim uspeh u radi svima koji će u narednom periodu da obavljaju poziciju koju sam obavljao. Biću blizu, biću na odgovornim pozicijama", rekao je Višković.

