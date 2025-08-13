Trener Nenad Miković pojasnio je kako je došlo do incidenta na rijeci Tamiš.

Izvor: Instagram/zdravopancevo/Printscreen

U utorak, 12. avgusta, tokom redovnog treninga Kajak kanu kluba Pančevo na Tamišu, u kojem je učestvovalo jedanaestoro djece uzrasta od 6 do 10 godina, došlo je do incidenta. Muškarac na skuteru, iz za sada nepoznatog razloga, prišao je velikom brzinom, izazvao talas i prevrnuo čamac, izbacivši mališane u vodu.

Trener Nenad Miković stao je na dasku kako bi zaštitio djecu, ali je vozač skutera, u više navrata usmjeravao vozilo ka njemu, o čemu svjedoči i snimak na društvenim mrežama.

Trener Miković pojasnio je da se najprije iz pravca Dunava pojavio jedan skuter koji je usporio kada se približio i vidio da djeca treniraju. Međutim, ubrzo je naišao i drugi skuter, takođe iz pravca Dunava, koji se nije zaustavio, već je prošao tik pored djece, usled čega su se prevrnula.

"Pojedina djeca zadobila su lakše povrede. Ja sam sa obale viknuo da uspori kako ne bi podavio djecu, međutim, on se okrenuo, napravio još jedan krug i počeo da se vrti oko djece. Tada sam uzeo SUP dasku i krenuo da zaštitim djecu. Kad je spustio gas, kako bi me čuo, ponovo sam viknuo da će da udavi djecu. Šestoro djece se prevrnulo i povrijjedilo tom prilikom. Opsovao me i krenuo da me gazi. Četiri puta je prešao preko daske i moje glave na rijeci", rekao je Miković za portal 013 info.

Pogledajte fotografije divljanja Pančevca na skuteru na rijeci Tamiš:

Trener Ivan Miković za pomenuti portal objasnio je da su prisutni odmah pozvali policiju koja je došla na teren, ali da prva patrola nije uhapsila mladića koji je divljao skuterom. Nakon toga, kako je objasnio, uslijedila je druga prijava pančevačkoj policiji koja je opet izašla na teren i tada je mladić lišen slobode.

"Meni je oduzeto veslo, kojim sam mu tokom prelijetanja preko mene polomio ruku ", izjavio je između ostalog trener Miković.

Miković ističe da će, zajedno sa roditeljima i građanima očevicima, u MUP-u podnijeti prijavu protiv policajaca koji su prvo stigli i pustili osumnjičenog, a kasnije će uslijediti i tužba.

Inače, policija je sinoć saopštila da su u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pančevu, uhapsili M. J. (29) iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.

Majka jednog djeteta koje je bilo na treningu rekla je za portal zdravopancevo.rs da je njeno dijete povrijeđeno tokom divljačke vožnje osumnjičenog M.J.

"Trener kluba je pokušao da dozove čovjeka na skuteru i spriječi da dalje divlja... On je opet okrenuo krug i divljački prošao. Trener Neša je ušao u vodu čamcem u pokušaju da ga spriječi i spasi djecu... Jedna djevojka je pri padu odrala leđa, drugo dijete ima povredu kolena, moje dijete ima podliv na stomaku i nagnječen zglob ruke... To su djeca između 6 i 10 godina. Ovo je bio pakao", ispričala je vidno potresena majka.

