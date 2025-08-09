U toku je uviđaj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prava drama odigrala se jutros u Zemunu, u Ulici cara Dušana, kada je muškarac pokušao da ubije svoju bivšu partnerku.

Kako prenose mediji, sve se dogodilo jutros nešto prije 8 časova u Zemunu. Muškarac je prvo svojim vozilom marke "BMW" pokušao da udari u vozilo u kojem je bila njegova bivša djevojka, ali u tome nije uspio.

Nakon toga je potegao oružje i iz njega ispalio hice u pravcu vozila u kojem je djevojka sjedila. Prema prvim informacijama, u napadu nema povrijeđenih lica.

(Telegraf, Mondo)