U Kliničku bolnicu Tetovo prebačene su tri osobe sa povredama, među kojima i jedna maloljetna djevojka iz Tetova sa ranom od vatrenog oružja, koja je zadržana na posmatranju.

Izvor: Youtube/24_info.mk/Printscreen

U Tetovu se danas dogodilo brutalna pucnjava u kojoj je ubijena jedna osoba, a šest je ranjeno. Ubijena osoba zatečena je u vozilu marke "golf", koje je izrešetano hicima, najvjerovatnije iz automatskog oružja.

Policija je brzo stigla na lice mjesta i blokirala čitavo područje. Među ranjenima je i maloljetno lice, a svi su hitno transportovani u bolnicu u Tetovu, a dvoje su prebačeni dalje za Skoplje.

Kako je navedeno iz policije, došlo je do sukoba dvije grupe, koje su pucale jedna na drugu iz vozila. Prijava o pucnjavi primljena u 12.30 časova.

(Skopje1/MONDO)