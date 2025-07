U selu kod Skoplja ubijena je jedna osoba, dok je druga ranjena.

Izvor: PETR STOJANOVSKI / imago stock&people / Profimedia

U selu Batinci blizu Skoplja je u petak 11. jula ubijena jedna osoba, a druga je ranjena, piše "A1on.mk". Prema prvim informacijama, muškarac J.M. je pucao na A.M. (50) dok je bio u automobilu, a pucnjava se dogodila nakon što je djevojka E.M. (20), ćerka preminulog odbila njegov poziv, odnosno ponudu za brak.

Prethodno su se dvojica muškaraca našla na Klinici za neurologiju u Skoplju E.M. je tu odbila telefonski poziv gdje joj je nudio brak.

Nakon što se A.M. sa ćerkom E.M. vozio kući kroz selo Batinci, blokiralo ih je vozilo u kom je bio J.M. On je izašao i odmah pucao u A.M.

A.M. je zadobio teške povrede i odmah je prevezen u bolnicu "Sveti Naum Ohridski" u Skoplju. Ljekari su nažalost ubrzo konstatovali smrt muškarca.

A.M. inače bio pripadnik Vojske Republike Sjeverne Makedonije. Kada se dogodila pucnjava, imao je slobodan dan, a vojska Sjeverne Makedonije oglasila se saopštenjem.

"Izražavamo duboko saučešće porodici preminulog. Tokom tragičnog događaja, lice nije bilo na dužnosti u Vojsci, već je koristilo slobodan dan. Na lice mjesta su stigli javni tužilac, organi Ministarstva unutrašnjih poslova i dežurna Vojna policija", navodi se u njihovom saopštenju.