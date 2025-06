U Kaluđerici je muškarac u subotu ubio suprugu, a potom je pokušao da izvrši samoubistvo dok je u prostoriji pored bio njihov sin.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U naselju Kaluđerica u Beogradu je u subotu ubijena žena M.P. (55) koju je, kako se sumnja, zaklao njen suprug S.P. (68) koji je, prema novim saznanjima "Blica", pokušao da izvrši samoubistvo dok je u prostoriji pored bio sin. Ubijena žena imala je troje djece - dvije ćerke i sina.

"Mi smo jako loše, ne mogu da dođem sebi. On je nju ubio, ne zanima me kako je, nisu nam javili njegovo stanje, ali mene, moju sestru i brata on ne zanima", rekla je jedna ćerka ubijene žene.

Komšije su nakon zločina ispričale da se iz te kuće stalno čula svađa. Navode da je osumnjičeni muškarac važio za "dobrog čovjeka" koji se u "poslednje vreme promenio" i "da je djelovao odsutno".