Pred podgoričkim Višim sudom svi optuženi u postupku, u kojem se sudi Radoju Zviceru i grupi, su negirali izvršenje krivičnog djela, krivicu i navode iz optužnice.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Nakon što je danas završeno davanje iskaza Petra Lazovića, pred sudom su krivicu negirali i Slobodan Kašćelan, Mujović Radovan, Radovan Pantović, Nikša Perović i Petar Mujović, prenosi "Dan".

"Ne priznajem izvršenje krivičnog djela. Nikakve veze nemam sa ovim. Rekao sam u SDT da je smiješna optužba. Nevin ležim u zatvoru. To sam rekao i prošli put i to ću da govorim dok sam živ", kazao je optuženi Kašćelan.

Kada je sudija krenuo da mu predoči odbranu Petra Lazovića, što je zakonom propisano, Kašćelan je kazao da ga to ne interesuje i da nema primjedbe i da neće to da sluša.

"Ne priznajem izvršenje krivičnog djela, ni krivicu. Šest godina sam u zatvoru, na odsluženje kazne. A SDT navodi da sam koristio SKY i da sam išao u Južnu Ameriku i Afriku. A ja već šest godina u zatvoru", istakao je optuženi Radovan Mujović.

"Uhapšen sam zbog navodnog šverca droge. Ne priznajem nikave poruke i SKY. Nikad ga nisam koristio. Tužilaštvo iste poruke stvalja u tri optužnice, ista dva čovjeka i ista djela. Samo da bi nas držalo u pritvoru", istakao je, između ostalog, optuženi Radovan Pantović.

On je dodao da se tako svi postupci neće završiti ni do 2070. godine, dok sve bude pravosnažno. On je kazao da je sve ovo fabrikovano i da je na nivou naučne fantastike.

Optuženi Nikša Perović je, između ostalog, kazao da je ima porodičnu firmu i da nije počinio krivično djelo pranje novca. Kazao je da je radio pošteno i da su se radi izgradnje prdmetnog objekta i kreditno zadužili.

Optuženi Petar Mujović je takođe negirao navode optužnice. On je kazao da nije izvršio krivično djelo pokušaj ubistva na štetu Jovana Vukotića, prenosi "Dan".

Sudsko vijeće, kojim u ovom postupku predsjedava sudija Veljko Radovanović, je odbilo predloge advokata iz redova odbrane koji se odnose na ukidanje pritvora optuženima.

Na prethodnom roičištu odbranu je iznosio Petar Lazović.





NAVODI ISTRAGE:

Optužnicom je obuhvaćeno više osoba. Hapšenje je uslijedilo nakon medijskih objava da je EUROPOL upozorio nadležne organe na moguće kriminalne aktivnosti Lazovića. Tada je objavljena i "SKY" komunikacija za koju se navodi da je u njoj sa kavčanima učestvovao Petar Lazović.

Podsjećamo, Petar Lazović, osumnjičen je za pripadnost kriminalnoj organizaciji, zloupotrebu položaja, šverc droge i oružja. Prema navodima SDT - a sumnja se da je on radio za pripadnike kavačkog klana. Lazović je pred tužiocem negirao te optužbe.

Pored Zvicera, Milovića i Lazovića na optužnici su: Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović, prenosi "Dan".

Prema navodima optužnice, ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i pored Crne Gore djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji. Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja.

Zvicer se tereti i da je naredio ubistvo Milana Lepoje koji je učestvovao u organizaciji pokušaja njegove likvidacije u Kijevu.