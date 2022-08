Novinar hrvatskog portala Indeks preminuo u svojoj kući nakon što je više dana tražio pomoć od doktora.

Vladimir Matijanić koji je bio Indekov novinar, preminuo je u petak popodne nakon višednevnog traženja pomoći od splitskih lekara. Prvi put je 2. avgusta na Hitnoj pomoći Infektologije zatražio da bude hospitalizovan. Ali su ga poslali kući.

Njegova partnerka Andrea Topić, takođe novinarka Indeka, detaljno je na Fejsbuku opisala kako su dan pre i na dan njegove smrti najmanje deset puta zvali bolnicu i Hitnu pomoć i tražili da ga hospitalizuju. Ona je navela da Matijanić imao Sjogrenov sindrom i intersticijalnu bolest pluća i sumnja na još dve autoimune bolesti. Takođe je oboleo od kovida. Ona je opisala koliko su puta zvali bolnicu, koliko puta hitnu i kako hitna pomoć nije htela da ga odveze u bolnicu nakon prvog dolaska, a drugi put kada su došli, kada je njegovo stanje pogoršalo, bilo je prekasno.

Topić je rekla i da nije mogla da ga odveze u bolnicu jer nije mogao da se kreće, naime, nije mogao ni u toalet, a kamoli u auto, a ona sama boluje od kovida.

"Pokušala sam da ga nateram da ode do auta, ali nisam uspela ni da ga obučem. Nije nam preostalo ništa drugo nego da pozovemo hitnu pomoć", rekla je ona.

"Pozovite za pet dana ako ne bude bolje" i "Piški u lonac pored kreveta" saveti su, između ostalih, koje su dobili od splitskih medicinskih radnika.

Uznemirujući snimci razgovora

4.8. u 23:12 pozvali bolnicu

Bolnica: Dobro veče, molim.

Matijanić: Dobro jutro. Dobro veče, izvinjavam se. Imam kovid dva dana. Takođe sam imunokompromitovan i imam Sjogrenovu bolest. Imao sam temperaturu dva dana, koja se sada lagano smanjuje, ali danas je počeo kašalj. Malopre sam imao kašalj koji je bio skoro promukao, kratko nisam mogao da dišem. I sad opet normalno dišem, pa sad ne znam da li je to razlog da dođem na hitnu ili...?

Pa, ne znam. Hajde, pozovi Zarazninu hitnu prijem na 557 565 i vidi šta će ti reći.

565, zar ne?

Da da.

Hvala vam. Zdravo.

4.8. u 23.12 zvali Hitnu infektologija

Bolnica: Halo?

V: Zdravo, da li je to hitna pomoć infektologija?

Is.

Molim za malu pomoć. Imam kovid dva dana i obično sam imunokompromitovan pacijent. Moj kašalj je počeo večeras.

Ajde, molim vas, kada ste imunokompromitovani, pozovite našeg doktora.

A koji je to?

Doktor Carev.

Dobro.

Ćao.

Hvala vam. Zdravo.

4.8. u 23:13 razgovor sa dežurnim lekarom

Doktor: Halo ?

Matijanić: Dobar dan jesam, dobro veče, jesam li dobio dežurnog doktora? jeste

Izvinjavam se što smetam, upućen sam sa Hitne pomoći za infektivne bolesti, o tome se radi. Imam kovid već dva dana, imunokompromitovan sam, odnosno imam Sjogrenovu i sumnjam na sarkoidozu i...

Imate li terapiju za to? Polako.

Imam, uzimam Decortin i...

Koliko?

Pola dva.

Miligram ?

Jedna i po tableta.

A kolika je pilula?

Isuse, gde je sad pilula, samo da pogledam kutiju. Počeo sam da ih uzimam praktično juče.

Nisi pre toga?

Ne, nisam zato što...

Onda nisi imunokompromitovan.

Da, jesam.

A nisi, bogami, samo da si to imao od terapije.

Pet, pet miligrama. Imam Decortin i imam taj vitamin D, um...

Ništa. Čekaj, znači da nisi imunokompromitovan ako samo to uzmeš, a pre toga nisi ništa. terapija.

Nisam uzeo jer sam imao helikobakter, pa su mi ga preporučili...

Dobro, dobro, uglavnom ga nemaš. Dobro i?

Dakle, imam covid već dva dana i večeras je počeo kašalj i malopre sam imao jedan napad gde sam šištao, nisam mogao da dišem. A sada je gotovo.

To je dobro, to je malo neobično. Da li ste plućni pacijent?

Pa, ne znam.

Da li je sarkoidoza na plućima ili samo na čvorovima?

Pa, čini mi se da me danas grlo peče.

To boli svakog ko ima kovid. Ali, da li imate sarkoidozu na plućima ili samo sumnjate na sarkoidozu?

Sumnja na sarkoidozu u plućima.

A rendgenski snimak? Imate li nešto na rendgenskom snimku?

Bilo je nekih promena na rendgenskom snimku...

Mala, ne velika, već biste čuli.

Ne to nije.

Ok OK. Razumljivo. I, pa...

jesam, pokušao sam da iskašljam nešto.

U redu, znači zaglavili ste, ok, ok. I? šta ti smeta? Šta ste hteli da pitate?

Dakle, s obzirom na to da imam kovid već dva dana, da sam dosta slab, mislim iscrpljen. Pitam se da li da dođem u hitnu pomoć ili šta treba da radim?

br _

Ne?

br _

Sve dok normalno dišete, ništa se neće desiti za dva dana, niste imunokompromitovani jer to nije dovoljno, a ako uzmete više od sedam i po miligrama Decortina, to se ne vidi kao imunokompromitovano, posebno ne kada je uzeti dva dana. Dakle, za dva dana nema pogoršanja, ni kod imunokompromitovanih pacijenata – a niste, pa ste mirni pet dana. Ako za pet dana i dalje imate miome i teško dišete, dođite.

Molim se?

Dišem normalno, ali...

znam, zato ti i kažem.

Sada sam imao taj ispad koji je bio prilično, prilično ružan jer sam pokušao da iskašljam nešto što mi je žuborilo u grlu.

E, to je to, pokušali ste da iskašljate, a ako vidite još malo krvi unutra, bićete još više šokirani, ali tako to ide. Nije bitno. Dakle, najvažnije je da dobro dišete u mirovanju i da fibra ne bude duža od pet dana. Ako ne, svratite. I sada nema potrebe da dolazite ranije. Ne postoji terapija koja će vas... sprečiti da se širite ili ne znam šta. To ne postoji.

Vlakna padaju. Fibra pada tokom dana.

Pa, imaćete vlakna za nekoliko dana, mislim, ne znam. Kažem vam, ako imate manje od pet dana. Dakle, ako prođe pet dana vlakana 38, dođe pet dana konstantnog vlakna 38, ili ako počnete teško da dišete u mirovanju. tamo. Ništa drugo.

U redu.

A ako ima jakih bolova i ne znam šta. Ali, zapravo, ne očekujem da će prvih četiri-pet dana biti bilo kakvih znakova bolesti, slabosti ili bilo čega drugog.

A kasnije?

Posle onoga što se desi. Nisam vidovnjak Milane.

Dobro.

I možda mala, zbog te sumnje na sarkoidozu, možda mala šansa da ćete biti gori od drugih, ali po pravilu ni ova terapija ni vaše bolesti ne znače da će išta biti gore od bilo koga drugog. Da li ste vakcinisani?

Ja nisam.

Pa, jebi ga. Da li ste imali koronu?

Ja nisam.

I šta da ti kažem. Ovo vas sprečava ne samo od infekcije ili novog virusa, već i od teškog, teškog oblika bolesti. Koliko imaš godina?

pedeset.

Pa, nije mnogo, hajde. Da je došlo, da je bila delta i ona pre delte, onda bi ti bio polako... Ne odmah, ali za pet dana bi već bio kod nas, a verovatno neće biti bilo šta ozbiljno za omikron. Najverovatnije. Bez obzira na sve što imate.

Dobro.

Hvala, zdravo.

Eno ga! Hajde, ćao.

Indek poseduje medicinsku dokumentaciju koja dokazuje da je Matijanić imunokompromitovan, a isto je potvrdio i imunolog sa kojim smo razgovarali.

5.8. u 8 časova – Hitna infektologija

Bolnica: Molim? Halo?

Matijanić: Dobro jutro. Da li sam dobio hitnu zaraznu bolest?

Imam kovid od utorka ujutru i od juče, sinoć, večeras imam jake bolove u mišićima i zglobovima. Ogromna malaksalost.

Bolnica: Pa...

Šta bi trebalo da uzmete?

Šta ste uzeli za bol?

Ja sam još ništa.

Znači ovako... Koliko imaš kilograma?

Pa oko sedamdeset.

Možete uzeti Lekadol. 500 jedan, uzmi dva.

I uzimam ih stalno.

Zatim pokušajte sa brufenom.

Da.

Ovo je jednostavno deo vaše bolesti...

Može li se Neofen koristiti?

Da da. Koliko imaš? Od 400 biće...

Da.

Pa, možete uzeti jedan i po.

Dobro.

Tamo ćeš videti. Ako ti Neofen ne radi, onda dođi pa ćemo videti.

OK, zdravo.

Evo, zdravo.

5.8. u 12:30 pozvali Hitnu infektologiju

Bolnica: Molim?

Matijanić: Dobar dan, imam 50 godina. Imam kovid dva dana.

Halo? Ponovite.

Dakle, imam 50 godina i treći dan sam kovid.

Eh?

Imam intersticijsku bolest pluća i Sjogrenovu. Temperatura mi je pala, ali se osećam strašno slabo. Mnogo me bole mišići.

Pa...

pio sam Brufen i Lupocet, ali nemam nikakvu reakciju na to i praktično ne mogu da pređem iz kuhinje u toalet.

Da.

Mnogo se znojim.

I?

Iako nemam temperaturu. Malo hladnog znoja. I ne znam da li sam za hospitalizaciju.

Stavite masku na nos (*nekome sa strane)

Šta mislite?

I kako me sad zoveš?

Dakle, da li treba da idem u bolnicu ili ne?

A slušaj, ovi... Ti odluči, ja te ne vidim, ne znam šta da ti kažem.

Da.

Nemaš više vlakana. Kako dišeš?

Pa, brzo dišem jer se krećem. Kad se ja pomerim, onda...

A zašto se krećeš?

I moram u toalet, u kuhinju.

I ne moraš da ideš kod... a sa kim živiš?

Sa ženom.

I ne morate ići u kuhinju, morate ležati u krevetu i ići u toalet. Ha, da mokri, može da ti stavi posudu i da je prospe. Da li možda imate to ___ zasićenje kiseonikom?

Nisam. Može li neko doći da me pregleda?

I ko?

Pa, neki doktor.

Pozovite 911.

Dobro.

Pa, možete doći privatno, mi ne idemo od vrata do vrata. Eto, bože.

5.8.2022. 12:37 pozvali bolnicu

Bolnica: Molim? Halo?

Matijanić: Dobio sam hitnu pomoć?

Centralna bolnica, recimo?

Da li mi treba hitna pomoć? Kako dobiti hitan slučaj?

194 je vaš broj za hitne slučajeve, pozovite.

Dobro.

Samo 194.

5.8. u 12:37 poziv Hitnoj pomoći

Matijanić: Zdravo, hitno.

Hitno: Dobar dan.

Dobar dan.

Dakle, ovako, imam 50 godina, imam Sjogrenovu i intersticijsku bolest pluća, a pre tri dana sam imao kovid. Danas nemam temperaturu, ali od sinoć sam užasno slab. Mnogo me bole mišići i zglobovi, pio sam brufene i lupocete, ništa ne pomaže.

A koja je temperatura?

Sada ima 36

Koliko je bila u toku dana? Šta je najveće?

Najviša je bila 38,9, juče je bila 37,4.

Dobro .

I pitam se da li postoji mogućnost da neko dođe da pregleda moj dom? Bar da vidimo, jer sam sam, nisam u stanju da se krećem mnogo.

Reci mi godine kada si rođen?

'72.

'72. Ja sedim?

Hmm.

Dobro. Dobro, hajde, bićeš malo, uh, poslaćemo čim budemo mogli, strpi se malo.

Otprilike koliko?

I trudimo se da sve to rešimo odmah ako je ikako moguće. Evo ga, hajde.

OK, zdravo.

Zbogom.

Na taj poziv je došla Hitna pomoć. Prema medicinskoj dokumentaciji, stigli su u 13.07 časova. Tada je Topić tražio da Matijanić bude hospitalizovan. Međutim, ekipa Hitne pomoći je saopštila da za tim nema potrebe, te da se u slučaju pogoršanja treba javiti Urgentnom infektivnom odeljenju.

Samo sat kasnije, u 14.14, Topić zove Hitnu jer Matijanić ne može da diše i poplaveo je.

Ovako je Topić opisao šta se dogodilo kada je Hitna pomoć došla drugi put, prekasno.

Poslednji trenutci života

"Čujemo Upomoć, pritrčavam, noge mu plave, lice sivo“

"Stojim u kuhinji i čujemo njegovu "pomoć". Pretrčavam, vidim da su mu stopala plava, dodirujem ih, hladne su, jasno mi je da uopšte nema cirkulacije. Njegovo lice je sivo, kao da nema krvi, nema kiseonika. Jedva mi govori "ne mogu da dišem". Zovem hitnu i odmah dođu i da ne može da diše. Sećaju nas se, ne bez obzira na sve, kažu da će ga sada odvesti u bolnicu.

Dođu posle, možda 20 minuta, pakujem mu stvari za bolnicu, on leži, hrče, brzo diše, sve plaviji. Dolaze, ista ekipa kao i prošli put, još je pri svesti, ali i dalje ne može da se pomeri, oseća se užasno, kažu mu da se dovuče na jednu stranu kreveta da ga stave u stolicu i odnesu. Ne ide.

Vičem: "Ne može da diše u ovom položaju! Kažu: moguće je. Uhvatim ga za ruku, on me pogleda, zakoluta očima i zaspi zauvek".

Na to ga tehničar uhvati za noge i drži ih u vazduhu, kaže "ovo će mu podići pritisak“, ali on sve više bledi, vuku ga na lancu na drugu stranu kreveta bliže stolici, vidim da mu je glava pognuta u čudnom položaju, kao, bačena je, vičem "ne može da diše u ovoj poziciji!!", oni kažu "može", uhvatim ga za ruku, kažem mu da je sve to sve! biće dobro, da će ga odvesti u bolnicu, pogleda me i prevrće očima i zaspa zauvek.

Tada je tehničar viknuo na aparat svom kolegi "ostavi nosila, donesi reanimaciju!“.

"Oživljavali su ga možda na sat vremena“, rekla je Topić.