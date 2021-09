Pročitajte novu kolumnu Svetislava Basare

Izvor: Kurir/Marina Lopičić

Poslednji je čas - a lako može biti da je već i prošao - da se sve duštvenopolitičke persone dramatis u Srbiji sastanu i dogovore o promjeni državne paradigme. Ne mislim na promjenu kosovskog narativa i ostalih identitetskih toposa - to je neiskorijenjivo - mislim na dogovor o odgovornoj, dugoročnoj državnoj politici, kakva god bila dogovorena, koja se neće mijenjati sa promjenom garniture na vlasti.

To podrazumijeva da opozicija prilikom donošenja važnih odluka - ko god bio u opoziciji - ne pravi šićardžijske opstrukcije, ali da se prije bilo koje odluke obavezno razmotre posledice koje će izazvati.

I najracionalniji pristup političkoj stvarnosti nije nikakva garancija prosperiteta, ali repetitivni autodestruktivni i iracionalni pokušaji da se stvarnost upodobi sanjarijama i željama, obavezno završava u teškim pičvajzima.

Osim političara, trebalo bi da se sastanu i srpski intelektualci i da i sebi i SNiS postave pitanje koje je veliki jevrejski pisac, Isak Baševis Singer postavio Jevrejima, citiram - „hajde da se zapitamo ima li u činjenici da nas svi mrze i naše krivice“.

Potom bi svi skupa - političari, intelektualci, a i šire - trebalo da se zapitaju da li je bilo šta što uradi neko „naš“, obavezno dobro po sve nas, ali i po okolinu, i da li patriotizam podrazumijeva obaveznu odbranu najbudalastijih poteza i postupaka.

Uzmimo recentni slučaj ustoličenja Joanikijevog. SPC & Co (Co je vrlo šareno društvo) jesu nametnuli svoju volju - veličanstvena (a da kakva druga) pobjeda je proslavljena - ali da li se iko zapitao šta će biti posle proslave. Evo šta će biti. Razdor između Crnogoraca i Srba, teško premostiv i prije toga, postao je gotovo nepremostiv. Sve, međutim, ustoličitelne dramatis - osim Joanikija, koji ostaje na Cetinju da vadi trnje iz mindže, za to savršeno boli dupe jer su istog dana podigli dupeta i vratili se u Beograd, a posle - šta bude, bude.

„Ama šta će biti, to je šaka jada“ - tako će to prokomentarisati narajcani „patrioti“, a ja ću ih podsjetiti da je možda istim tim riječima načelnik đeneralštaba u zlosrećnom ratu protiv Bugarske odgovorio trezvenoumnicima koju su ga pitali da li je pametno ulaziti u rat bez artiljerije, izraubovane u prethodnom ratu.

„Šta će mi artiljerija? Ne trebaju mi ni prangije protiv Bugara“, rekao je đeneral i jurnuo u rat, a stvar je završila tako što Beograd - da ne bi srpskog karadušmanina, Franca Jozefa, koji je povadio trnje iz mindže - umalo nije postao Sjeverna Sofija. Ovim ne kažem da će nepotrebni ustoličitelni pičvajz imati kao posledicu invaziju Crnogoraca i pretvaranje Beograda u Sjeverno Cetinje, ali nekontrolisano (i nepotrebno) izazivanje kriza i gomilanje pičvajza prije ili kasnije će dovesti do situacije poznate kao efekat leptira, kada najmanja sitnica pokrene lavinu događaja koji se više ne mogu kontrolisati.