Promjenljivo, u jutarnjim satima ponegdje moguća kratkotrajno slaba kiša.

U južnim i centralnim oblastima promjenljivo, u jutarnjim satima ponegdje moguća kratkotrajno slaba kiša, u drugom dijelu dana duži sunčani intervali. Na sjeveru oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu slabog snijega, uglavnom tokom prijepodneva. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak, u drugom dijelu dana djelimično će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od -7 do 11, najviša dnevna od -5 do 15 stepeni.