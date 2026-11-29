Promjenljivo, u jutarnjim satima ponegdje moguća kratkotrajno slaba kiša.
U južnim i centralnim oblastima promjenljivo, u jutarnjim satima ponegdje moguća kratkotrajno slaba kiša, u drugom dijelu dana duži sunčani intervali. Na sjeveru oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu slabog snijega, uglavnom tokom prijepodneva. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak, u drugom dijelu dana djelimično će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od -7 do 11, najviša dnevna od -5 do 15 stepeni.
Podgorica: Promjenljivo, u jutarnjim satima više oblaka i uglavnom suvo, u drugom dijelu dana duži sunčani periodi. Vjetar umjeren do jak sjeverni, krajem dana ili tokom noći djelimično će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna oko 11 stepeni.