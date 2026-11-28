Pretežno oblačno sa uslovima za pojavu slabe kiše.

U južnim i centralnim oblastima pretežno oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu slabe kratkotrajne kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. U sjevernim oblastima oblačno sa povremenom kišom i susnježicom u nižim predjelima i snijegom u višim. U drugom dijelu dana kiša i susnježica, u nižim predjelima na sjeveru, će preći u snijeg. Vjetar u pojačanju na umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 12, najviša dnevna od -1 do 15 stepeni.