Upozoravaju na nedostatak opreme, vozila i zaposlenih, ali i na izostanak osiguranja i psihološke podrške.

Izvor: MEDIA BIRO

Vatrogasci u Crnoj Gori bore se za bolji status – poručuju da im podršku pružaju ekonomisti, pravnici, NVO sektor i građani, ali ne i država.

“Evo, biće 1. decembra potpisivanje ili nepotpisivanje kolektivnog ugovora pa ćemo u odnosu na to znati naše dalje korake koji su”, kazao je u Jutarnjem programu TV Podgorica Vukašin Đuranović iz Službe zaštite i spašavanja Danilovgrad.

Filip Latković iz Službe zaštite i spašavanja Cetinje ističe da su konstantno na terenu.

“Mi smo konstantno na terenu. Vjetar, poplave, to je sve naš posao. Mi sve to radimo. Svaki euro uložen u vatrogasce, ne kao pojedince, nego kao vatrogasce, je euro uložen u građane Crne Gore i sve koji prolaze kroz Crnu Goru”, poručio je on.

Vatrogasci iz Danilovgrada i Cetinja ističu da im nedostaju oprema i kadar. I pored toga, priskaču u pomoć kolegama iz svih krajeva Crne Gore, a za to, tvrde, nemaju nadoknadu.

“Sve vatrogasne službe u CG imaju problem sa opremom, vozilima i kadrom. Ne bi išli jedni drugima na ispomoć da nije u stvari tako. U Danilovgradu smo imali 316 za prošlu godinu za dva mjeseca. Obično imamo do 500 intervencija za godinu. Mi u Službi imamo 22 operativca. To što dostignemo vjerujte mi – to je nevjerovatno”, naglasio je Đuranović.

Latković navodi da nemaju osiguranje kad pođu u drugi grad.

“Znate i sami da smo išlu svuđe. Kod nas su dolazili, mi smo išli od primorja do sjevera. Nemamo benefite, osiguranje za zdravlje ni ništa”, ističe on.

Plata vatrogasaca u Crnoj Gori je oko 670 eura što, kako kažu, nije dovoljno za pristojan, porodični život zbog čega su mnogi primorani da obavljaju dodatne poslove. Istovremeno, oni koji svakodnevno spašavaju živote i imovinu građana u požarima, poplavama i saobraćajnim nezgodama nemaju adekvatnu psihološku podršku, poručili su sagovornici Jutarnjeg programa.