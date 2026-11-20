Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od dva do 14 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od devet do 19 stepeni.
U Crnoj Gori danas se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, uz duže sunčane periode tokom prvog dijela dana. Ipak, u popodnevnim satima mjestimično je moguća kratkotrajna kiša.
Na sjeveru zemlje, u nižim predjelima, tokom jutra ponegdje se može javiti magla.
Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, duvaće slab do umjeren vjetar, pretežno južnog smjera.
Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od dva do 14 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od devet do 19 stepeni.