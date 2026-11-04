Jedanaestogodišnji K. P., koji je sa porodicom godinama živio u Crnoj Gori, pronađen je mrtav u Kanadi, više od godinu dana nakon što je prijavljen njegov nestanak.

Izvor: printscreen instagram/jungangela

Za njegovu smrt optužene su dvije osobe iz porodice, a prema navodima kanadskih medija, riječ je o njegovoj majci i očuhu.

Posebno potresne okolnosti ovog slučaja odnose se na činjenicu da su članovi porodice iz Crne Gore, tokom višemjesečne potrage, strahovali da dječak možda više nije živ.

Kanadska policija saopštila je 2. novembra da su pronađeni posmrtni ostaci dječaka za kojim se tragalo od septembra prošle godine. Njegov nestanak prijavljen je u gradu Barnabiju, u blizini Vankuvera, u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija.

B. B. (51) i S. B. (46), porijeklom iz Herceg Novog, optuženi su u vezi sa smrću dječaka K. P. (11).

Prema informacijama koje su objavili kanadski mediji, B. B. je uhapšen 30. oktobra u Barnabiju i tereti se za ubistvo drugog stepena i nedolično postupanje sa ljudskim ostacima. S. B. je, s druge strane, optužena za teško ubistvo iz nehata.

Nadležni nisu saopštili tačan datum i lokaciju na kojoj su pronađeni posmrtni ostaci, niti je za sada objavljen uzrok dječakove smrti.

K. P. je imao novozelandsko državljanstvo, a njegova porodica je godinama živjela u Crnoj Gori, prije nego što se preselila u Kanadu.

Kako prenosi kanadska televizija CTV News, dječakova majka porijeklom je sa Novog Zelanda, ali je veliki dio života provela u Crnoj Gori. U Britansku Kolumbiju preselila se 2023. godine, a iste godine je, prema pisanju novozelandskog Radio New Zealand (RNZ), u Kanadu otišla i sa dječakom i njegovim očuhom.

K. P. je imao rodbinu u Crnoj Gori i na Novom Zelandu, koja je tokom potrage pokušavala da dođe do informacija o njegovoj sudbini.

Prema navodima medija, dječakov biološki otac preminuo je od posljedica koronavirusa i sahranjen je u Crnoj Gori.

Nakon više od godinu dana neizvjesnosti, potraga za dječakom dobila je tragičan epilog, dok okolnosti njegove smrti i dalje ostaju predmet istrage kanadskih nadležnih organa.

Jedan od najpotresnijih detalja otkrila je Kasandra Kensal iz organizacije "The Vanished Project", koja je pomagala u potrazi za dječakom.

"Kontaktirala nas je porodica iz Crne Gore i na neki način nam nagovijestila da on možda više nije među živima" izjavila je Kensal za CTV News.

To znači da su rođaci iz Crne Gore još u vrijeme kada je javnost saznala za nestanak strahovali da se dječaku dogodilo nešto najgore. Njihove sumnje kasnije su dobile tragičnu potvrdu.

Istražioci su saopštili da su se krivična djela za koja se terete optuženi dogodila prije 26. septembra 2025. godine, odnosno prije nego što je policiji prijavljen dječakov nestanak.

Kai P. se 2023. godine s majkom i očuhom preselio u Kanadu, gdje je živio u gradu Barnabiju, nedaleko od Vankuvera. Međutim, njegova rodbina iz Crne Gore i Novog Zelanda vremenom je izgubila kontakt s njim.

Zabrinutost za dječakovu bezbjednost prvo su izrazili rođaci njegovog pokojnog oca, a zatim je o svemu obaviještena i porodica na Novom Zelandu. Pošto nisu mogli da utvrde gdje se Kai nalazi i da li je bezbjedan, članovi porodice zatražili su 26. septembra 2025. godine pomoć kanadske policije. Policija je pokušala da pronađe dječaka na njegovoj posljednjoj poznatoj adresi i drugim raspoloživim tragovima, ali nije uspjela da potvrdi gdje se nalazi.

Nakon razgovora s članovima porodice, istražioci su početkom oktobra iste godine saopštili da vjeruju da bi Kai mogao boraviti kod staratelja čiji identitet pokušavaju da utvrde.

Policija je zbog toga javno pozvala svakoga ko se brine o dječaku da se javi i omogući provjeru njegove bezbjednosti. Potraga je proširena, objavljene su njegove fotografije, a postavljeni su i bilbordi s apelima na engleskom i srpskom jeziku.

Kako dječak nije pronađen, slučaj je preuzela Jedinica za teška krivična djela policije Barnabija, a 25. juna 2026. i specijalizovani tim za istrage ubistava.

Tokom dalje istrage pronađeni su Kaiovi posmrtni ostaci. Policija je 2. novembra objavila da su dvije osobe iz njegove porodice optužene u vezi s njegovom smrću. Istražioci su potvrdili da se krivična djela koja im se stavljaju na teret odnose na period prije prijave nestanka u septembru 2025. godine.

Ključno pitanje ostaje šta se događalo u domaćinstvu u kojem je Kai živio i zašto policija nije mogla da utvrdi gdje se nalazi. Kanadski istražioci te okolnosti zasad nisu javno objasnili.

Nakon što je potvrđeno da je dječak mrtav, njegova tetka Helen Kok oglasila se u ime porodice.

"Ovo je vijest koju naša porodica nikada nije željela da primi. Kai je bio svjetlost naših života. Nedostajaće nam radost, kreativnost i avanturistički duh koje je donosio gdje god bi se pojavio. Tako ćemo ga pamtiti", navela je u izjavi koju je objavio RNZ.

Poručila je da će u srcima porodice zauvijek ostati praznina koju je Kai ostavio.

Zahvalila je svima koji su tokom više od godinu dana pomagali u potrazi i zamolila javnost da porodici omogući privatnost dok tuguje.

Porodica jedanaestogodišnjeg Kaija pokrenula je akciju prikupljanja novca kako bi njegovi posmrtni ostaci bili prevezeni iz Kanade u Crnu Goru, gdje žele da ga sahrane pored njegovog oca.

Na platformi Givealittle, u okviru kampanje "Bring Kai Home", porodica je objavila emotivan apel za pomoć.

"Dok smo slomljeni ovom tragičnom tragedijom, naša najveća želja sada je da Kaija vratimo kući. Njegov otac je takođe preminuo i sahranjen je u Crnoj Gori. Želimo da Kaija prevezemo u Crnu Goru kako bi počivao pored oca i kako bi konačno ponovo bili zajedno" navodi se u apelu.

Prema navodima porodice, samo troškovi međunarodnog prevoza posmrtnih ostataka, dokumentacije i neophodnih procedura iznose oko 30.000 novozelandskih dolara, a dodatno je potrebno obezbijediti novac za sahranu.

Porodica želi da, ukoliko bude prikupljeno dovoljno sredstava, dio novca iskoristi i za uređenje spomen-vrta u novozelandskom gradu Krajstčerču, gdje žive Kaijevi baka, djed i tetke. Bio bi to prostor u kojem bi porodica, prijatelji i drugi koji su ga poznavali mogli da čuvaju uspomenu na njega.

Akciju je 4. novembra pokrenula Bili Džin Vils, bliska prijateljica porodice, u ime Kaijeve tetke Helen Kok, Terija Koka i ostalih članova porodice.

Prema podacima objavljenim na stranici kampanje, 208 donatora prikupilo je 14.132 novozelandska dolara tokom prva 23 sata.

Akcija traje do 25. novembra 2026. godine, a svi koji žele da pomognu mogu to učiniti putem stranice za donacije.