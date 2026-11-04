Službenici obezbjeđenja uspjeli su da savladaju osumnjičenog i zadrže ga do dolaska policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policija u Podgorici je uhapsila D.K. (39) iz Podgorice, zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, na štetu zaposlenih u jednom kazinu, saopštili su iz Uprave policije.

Prema informacijama policije, incident se dogodio jutros oko šest časova, kada je radnik obezbjeđenja kazina prijavio da se muškarac, kojeg su prethodno udaljili iz objekta, vratio sa pištoljem i njime prijetio zaposlenima.

Službenici obezbjeđenja uspjeli su da savladaju osumnjičenog i zadrže ga do dolaska policije.

Po dolasku na lice mjesta, policijski službenici Stanice policije za javni red i mir (JRM) identifikovali su D.K. (39) i sproveli ga u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica. Tom prilikom od njega je oduzet revolver marke Smith & Wesson.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je, nakon prikupljenih obavještenja od više lica, naložio da se osumnjičeni liši slobode.

D.K. će u zakonskom roku biti sproveden nadležnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje.