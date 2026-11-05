Vujanović je nakon saslušanja dovela u pitanje procesno pravo države Crne Gore da u ovom slučaju nastupa u svojstvu oštećene, ističući da krivično gonjenje za djela koja se gone po službenoj dužnosti može pokretati i voditi isključivo državno tužilaštvo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Advokatica Ana Đukanović odlučila je da se danas ne izjašnjava pred sudijom za istragu Višeg suda u Podgorici Goranom Šćepanovićem. Njena braniteljka Svetlana Vujanović saopštila je nakon saslušanja da je takav savjet dala klijentkinji zbog, kako smatra, nezakonitog pokretanja postupka i učešća neovlašćenog tužioca, prenose Vijesti.

Đukanović je pred sudiju pozvana povodom ugovora sa američkom kompanijom Sigma Inter Corp, preko koje je, prema dokumentaciji američke Komisije za hartije od vrijednosti (SEC), izvršena isplata novca za navodne konsultantske usluge u Crnogorskom Telekomu nakon privatizacije 2005. godine.

Vujanović je nakon saslušanja dovela u pitanje procesno pravo države Crne Gore da u ovom slučaju nastupa u svojstvu oštećene, ističući da krivično gonjenje za djela koja se gone po službenoj dužnosti može pokretati i voditi isključivo državno tužilaštvo.

„Država, samo preko državnog tužilaštva, može da preduzme bilo koje gonjenje za bilo koje krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti. Ne može država sad ponovo, kao oštećeni, kao tužilac, da se pojavi i da goni“, kazala je Vujanović.

Prema njenim riječima, na njeno insistiranje zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović pojasnila je da država u ovom postupku ima status oštećene strane.

Ipak, advokatica smatra da je takvo procesno pozicioniranje države pravno sporno. Kako je objasnila, vijeće Višeg suda, na čiju se odluku poziva sudija za istragu, nije razmatralo pitanje ovlašćenja države da se pojavi kao oštećena u svojstvu tužioca, već isključivo pitanje zastarjelosti krivičnog djela.

Vujanović je navela i da je od sudije tražila precizno objašnjenje koje se konkretne radnje stavljaju na teret njenoj branjenici, kao i koja obilježja krivičnog djela proizlaze iz tih radnji.

„Gospođa Đukanović nije odgovorila ni na jedno pitanje. Nije se izjašnjavala na osnovu ovog podneska. Da je krenula da se izjašnjava, ja bih dala otkaz punomoćja. Ali sam ja rekla ne, jer ja neću poslije 40 godina da učestvujem u nezakonitoj radnji“, izjavila je Vujanović.

Dodala je da je njena klijentkinja bila spremna da odgovori na pitanja i iznese informacije koje interesuju javnost, ali da joj je ona preporučila da se za sada ne izjašnjava.

Predmet se odnosi na sporne okolnosti privatizacije Crnogorskog Telekoma, kada je mađarska kompanija Magyar Telekom 2005. godine kupila 51,12 odsto akcija za 114 miliona eura, pišu Vijesti.

Posebna pažnja usmjerena je na ugovor sa američkom kompanijom Sigma Inter Corp, preko koje je Crnogorski Telekom, prema navodima SEC-a, isplatio 580.000 eura za konsultantske usluge čija je stvarna svrha dovedena u pitanje.

Američki regulator je tvrdio da je ugovor poslužio za prikrivanje isplata preko posrednika u Njujorku, namijenjenih sestri tadašnjeg visokog crnogorskog zvaničnika, odnosno Ani Đukanović, tada Kolarević.

U dokumentaciji SEC-a navedeno je da Đukanović nije pružila ugovorene usluge u dobroj vjeri, te da su poslove zbog kojih je angažovana zapravo obavili pravni savjetnici Magyar Telekoma. Važno je, međutim, naglasiti da je riječ o navodima američkog regulatora, a ne o pravosnažno utvrđenim činjenicama u ovom postupku.

Ana Đukanović je još 2012. godine potvrdila da je od kompanije Sigma naplatila 246.000 eura za konsultantski angažman u vezi sa Crnogorskim Telekomom, ali je odbacila tvrdnje da je riječ o koruptivnoj isplati. Tada je objasnila da nije učestvovala u samom procesu privatizacije, već da je nakon preuzimanja kompanije pružala pravne usluge novom vlasniku, Magyar Telekomu, u vezi sa restrukturiranjem.

Današnje saslušanje Ane Đukanović nastavak je niza saslušanja u istom predmetu. U utorak je pred sudijom za istragu saslušan njen brat, bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dok je dan ranije iskaz trebalo da da i nekadašnji predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekoma Oleg Obradović.

Milo Đukanović, kojeg takođe zastupa advokatica Svetlana Vujanović, odlučio je da ne odgovara na pitanja. S druge strane, advokat Olega Obradovića, Nikola Martinović, osporio je autentičnost imejla koji se pominje u dokumentaciji i najavio dostavljanje dokaza kojima će potkrijepiti svoje tvrdnje.

Krivičnu prijavu u vezi sa privatizacijom Telekoma MANS je podnio 2019. godine protiv više osoba, među kojima su bili Milo i Ana Đukanović. Specijalno državno tužilaštvo odbacilo je prijavu u avgustu 2025. godine, uz obrazloženje da je nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja.

Međutim, vijeće Višeg suda naknadno je ocijenilo da zastarjelost nije nastupila u odnosu na krivično djelo primanja mita i naložilo da se to pitanje ponovo razmotri.