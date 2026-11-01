Postupak je sproveden putem otvorenog tendera, objavljenog 22. septembra, a beogradska firma bila je jedini ponuđač. Ugovorom je predviđeno da kompletan posao bude završen u roku od 60 dana od njegovog zaključivanja.

Izvor: Opština Pljevlja

Posao nabavke i ugradnje vrećastog filtera u kotlarnici u Skerlićevoj ulici u Pljevljima povjeren je beogradskoj kompaniji „Irma projekt sistem“. Njena ponuda iznosila je 316.351 euro bez PDV-a, što je nešto manje od procijenjene vrijednosti javne nabavke, koja je bila 322.000 eura, prenose Vijesti.

Postupak je sproveden putem otvorenog tendera, objavljenog 22. septembra, a beogradska firma bila je jedini ponuđač. Ugovorom je predviđeno da kompletan posao bude završen u roku od 60 dana od njegovog zaključivanja.

Riječ je o ponovljenom postupku javne nabavke. „Grijanje“ je početkom septembra poništilo prethodni tender jer je ponuda iste kompanije bila isključena iz postupka. Kao razlog navedeno je to što izjava ponuđača nije sadržala elektronski potpis ovlašćenog predstavnika. Nakon toga odlučeno je da se tender ponovo raspiše.

Predmet nabavke nije samo isporuka filtera, već realizacija kompletnog sistema za prečišćavanje dimnih gasova. To podrazumijeva izradu projekta, proizvodnju i isporuku vrećastog filtera sa pratećom opremom, kao i izvođenje svih radova i usluga potrebnih za njegovo puštanje u rad.

Prema tenderskoj dokumentaciji, osnovni cilj projekta je smanjenje emisija štetnih materija iz kotlarnice i usklađivanje njenog rada sa važećim ekološkim propisima. Ugradnja nove opreme trebalo bi da omogući sigurniji i nesmetan rad postrojenja tokom grejne sezone.

Iz „Grijanja“ su naveli da je prije pokretanja postupka obavljena analiza tržišta, kako bi se utvrdilo koliko košta realizacija projekta i da li je planirani tehnički obim nabavke opravdan. U tu svrhu prikupljene su informativne ponude od više potencijalnih dobavljača, a procijenjena vrijednost obuhvatila je sve troškove realizacije sistema, a ne samo nabavku filtera.

Ugradnju vrećastih filtera ranije je najavio i predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš, koji je saopštio da je novac za projekat već obezbijeđen.

„Od stručnjaka smo dobili sugestiju da ugradimo vrećaste filtere. Mi ćemo krenuti u taj projekat. Finansije smo već obezbijedili i raspisaćemo tender“, kazao je ranije Vraneš.

On je tada ukazao i na administrativne prepreke koje su, prema njegovim riječima, usporavale realizaciju projekta. Problem je bio u pribavljanju urbanističko-tehničkih uslova, zbog čega Opština nije mogla da nastavi planirane aktivnosti.

„Mi smo danas spremni da radimo, ali nemamo dokumentaciju. Zakon kaže da ne mogu da se izdaju UT uslovi, a od nas se traži da ugradimo vrećaste filtere. Našli smo se u nekoj pat-poziciji, a vrijeme prolazi. Mi smo odlučili i moramo riješiti to pitanje. Građanima moramo obezbijediti grijanje“, rekao je Vraneš.

Kotlarnica u Skerlićevoj ulici ima instalirani kapacitet od pet megavata i snabdijeva toplotnom energijom stanove i poslovne objekte u centralnom dijelu grada. Međutim, njen rad već duže vrijeme prate problemi sa prekoračenjem dozvoljenih emisija zagađujućih materija, pišu Vijesti.

Prema dokumentaciji Ministarstva ekologije, koju su ranije dobili stanari zgrade u kojoj se nalazi kotlarnica, „Grijanju“ je još krajem decembra 2024. godine zabranjena proizvodnja i isporuka toplotne energije iz tog postrojenja. Odluka je uslijedila nakon što su mjerenja pokazala da emisije prelaze propisane granične vrijednosti.

Tokom 2025. i početkom 2026. godine preduzeće je pokušavalo da tehničkim intervencijama popravi stanje. Među preduzetim mjerama bili su postavljanje ventilatora dimnih gasova, poboljšanje procesa sagorijevanja u kotlovima i smanjenje kapaciteta rada kotlarnice. Ipak, naknadna mjerenja nijesu potvrdila da su emisije dovedene u zakonom dozvoljene okvire.

Zbog nastavka rada postrojenja uprkos izrečenoj zabrani, ekološka inspekcija je u više navrata pokušavala da sprovede mjere izvršenja, uključujući zatvaranje i pečaćenje kotlarnice.

Krajem decembra prošle godine inspektori su dva puta pokušali da pristupe objektu, ali im je pristup bio onemogućen. O tim događajima obaviješteno je Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima.

Ni kasniji pokušaji inspekcije nijesu rezultirali obustavom rada. U aprilu ove godine ponovo je utvrđeno da kotlarnica funkcioniše, dok su dostupni rezultati mjerenja ukazivali na prekoračenje dozvoljenih emisija. Zbog toga je „Grijanju“ izrečena novčana kazna od 5.000 eura, a predmet je ponovo proslijeđen tužilaštvu.

Uprkos zabrani, kotlarnica je sredinom oktobra ponovo počela da radi.

U takvim okolnostima, nabavka i ugradnja vrećastog filtera predstavlja jednu od najvažnijih planiranih mjera za smanjenje zagađenja i stvaranje uslova da postrojenje nastavi rad u skladu sa ekološkim standardima.

Vraneš je ranije poručio da lokalna uprava neće odustati od realizacije projekta, ističući da pitanje grijanja ne smije postati predmet političkih sukoba.

„Mi ćemo krenuti da ih ugrađujemo. Niko ne treba da postavlja pitanje jesmo li mi spremni. Mi smo spremni. Ove godine nećemo dozvoliti da se ova priča politizuje kao prošle godine“.

Govoreći o budućnosti sistema grijanja u Pljevljima, predsjednik Opštine ocijenio je da trajno rješenje nije u postojećoj kotlarnici, već u realizaciji projekta toplifikacije grada.

„Jedino pravo, istinsko rješenje ovog pitanja je toplifikacija grada, koja je u toku“, rekao je Vraneš.

Sa druge strane, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić ranije je kritikovao postupanje lokalne uprave, navodeći da država ima „negativna iskustva“ sa Opštinom Pljevlja i njenim rukovodstvom zbog, kako tvrdi, neizvršavanja inspekcijskih mjera.

Ćulafić je posebno istakao da se, osim kontrole individualnih ložišta, mora riješiti i pitanje kotlarnice u Skerlićevoj ulici. Upozorio je da bi, ukoliko se potrebne mjere ne sprovedu prije početka grejne sezone, građani mogli ponovo da se suoče sa ozbiljnim zagađenjem vazduha.

„Ukoliko se to ne završi prije grejne sezone, Pljevljaci mogu da očekuju zagađen vazduh“, kazao je ministar.

On je ukazao na složenost situacije, jer inspekcijski organi imaju mogućnost da sankcionišu zagađivače i zabrane im rad, ali bi takve odluke mogle direktno pogoditi stanovnike koji zavise od centralnog sistema grijanja, prenose Vijesti.

Ministar je istovremeno optužio lokalno rukovodstvo da ekološki problem koristi za političke sukobe sa državnom vlašću.

„Imamo jednu paradoksalnu situaciju u kojoj predstavnici lokalne uprave, konkretno u Pljevljima gradonačelnik, očito koristi na jedan licemjeran način cijelu situaciju da kaže: Vlada vam ne dozvoljava da se grijete, a to što Vlada brine o zdravlju građana njega mnogo ne interesuje“, kazao je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, ukoliko ne bude dogovora sa Opštinom, spor bi mogao biti nastavljen pred nadležnim sudovima. Najavio je i mogućnost podnošenja prijava protiv odgovornih lica ukoliko se utvrdi da nijesu ispunjavala zakonske obaveze ili postupala po nalozima inspekcije.

Ćulafić je ocijenio da bi odgovornost za prekoračenje emisija mogla biti utvrđivana i u odnosu na rukovodstvo lokalnog preduzeća „Grijanje“. Takođe, pod lupom bi mogao biti i predsjednik Opštine Pljevlja, ukoliko ne preduzme mjere koje su mu naložene u vezi sa nadzorom nad individualnim ložištima.

Novi ugovor sa beogradskom kompanijom trebalo bi da donese konkretnu tehničku intervenciju u postrojenju koje već gotovo dvije godine prati spor između lokalne i državne vlasti, dok građani ostaju između potrebe za grijanjem i zahtjeva da se obezbijedi čistiji vazduh.