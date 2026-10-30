Postupak je pokrenut nakon inicijative koju je u maju ove godine podnio Nezavisni sindikat Aerodroma Crne Gore

Izvor: Promo/ASK

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) ocijenila je da predsjednik Sudskog savjeta Dražen Medojević nije prekršio Zakon o sprečavanju korupcije time što istovremeno obavlja advokatsku djelatnost i nalazi se na čelu institucije čija je osnovna nadležnost obezbjeđivanje nezavisnosti i samostalnosti sudova i sudija, prenose Vijesti.

Postupak je pokrenut nakon inicijative koju je u maju ove godine podnio Nezavisni sindikat Aerodroma Crne Gore, zahtijevajući da Agencija ispita da li postoji sukob interesa zbog činjenice da Medojević, osim funkcije u Sudskom savjetu, obavlja i poslove advokata državne kompanije Aerodromi Crne Gore, koju zastupa u brojnim sudskim sporovima sa zaposlenima.

Odluka ASK-a donesena je u periodu zastoja u procesu popunjavanja Sudskog savjeta. Riječ je o jednom od važnih institucionalnih uslova u okviru pregovaračkog poglavlja 23 sa Evropskom unijom, čije dalje napredovanje zavisi i od političkih dogovora i dinamike rada Skupštine Crne Gore.

Medojević je za člana Sudskog savjeta izabran 18. decembra 2023. godine. Tokom ljeta nastavio je angažman i u novom sazivu tog tijela, do izbora članova iz reda uglednih pravnika, a u međuvremenu mu je povjereno i predsjedavanje Sudskim savjetom.

U inicijativi koju je podnio Nezavisni sindikat Aerodroma Crne Gore ukazano je na mogući problem istovremenog obavljanja advokatske djelatnosti i funkcije u instituciji koja ima značajnu ulogu u funkcionisanju pravosuđa.

„Imajući u vidu nadležnosti i institucionalni značaj funkcije člana Sudskog savjeta, istovremeno vršenje navedene funkcije i zastupanje državnog privrednog društva u sporovima protiv zaposlenih može izazvati sumnju u postojanje konflikta interesa ili proizvesti utisak institucionalnog uticaja na sudske postupke”, navedeno je u inicijativi Sindikata.

Izjašnjavajući se povodom navoda, Medojević je objasnio da je ugovor o pružanju pravne pomoći sa Aerodromima Crne Gore zaključio polovinom jula 2021. godine, kada nije obavljao javnu funkciju, pišu Vijesti.

Takođe je istakao da je kompaniju zastupao u različitim sudskim postupcima, u kojima su odluke bile i u korist i na štetu njegovog klijenta. Prema njegovim navodima, o velikom broju predmeta konačan stav zauzeo je i Vrhovni sud, zbog čega smatra da su tvrdnje o mogućem uticaju na sudske instance neosnovane.

U obrazloženju odluke, donijete 20. oktobra ove godine, ASK je naveo da analizom dostavljene dokumentacije i pojedinačnom ocjenom dokaza nije utvrđeno da je Medojević prekršio član 9 Zakona o sprečavanju korupcije.

„Da bi se u konkretnom moglo govoriti o sukobu interesa morao bi postojati konkretan privatan interes, radnja ili odluka iz koje bi proizilazilo da je u slučaju postupanja javnog funkcionera kao člana Sudskog savjeta došlo do nepristrasnosti u vršenju javne funkcije, što je u konkretnom izostalo, jer sama činjenica da javni funkcioner kao advokat zastupa stranke u postupcima pred sudovima samo za sebe ne može dovesti do sukoba interesa”, navedeno je u odluci Agencije.

ASK se pozvao i na član 10 Poslovnika Sudskog savjeta, kojim su definisani razlozi za izuzeće predsjednika i članova tog tijela. Tim pravilima predviđeno je da se javni funkcioner mora izuzeti iz razmatranja i odlučivanja ukoliko postoje okolnosti koje mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost.

„Dakle, mogućnost izuzeća člana Sudskog savjeta predstavlja mehanizam zaštite nepristrasnosti prilikom razmatranja i odlučivanja o konkretnim pitanjima, a u predmetnoj stvari nije utvrđeno suprotno”, zaključuje se u odluci.

Protiv ovog akta moguće je pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore u roku od 20 dana.

Član 9 Zakona o sprečavanju korupcije propisuje da je javni funkcioner dužan da funkciju obavlja tako da javni interes ne podredi privatnom, niti izazove sukob interesa. Sukob postoji kada privatni interes funkcionera ili sa njim povezanog lica utiče, može uticati ili ostavlja utisak da utiče na nepristrasnost u obavljanju javne funkcije.

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je i da tužilac Vrhovnog državnog tužilaštva Veljko Rutović nije prekršio zakon time što nije prijavio promjene u imovini koje su se odnosile na stan površine 73 kvadratna metra i garažu upisane na ime njegovog sina.

Postupak je pokrenut zbog sumnje da Rutović nije dostavio izvještaj o promjenama u prihodima i imovini, iako je vrijednost predmetne imovine prelazila zakonski prag od 5.000 eura. Istraživački centar raspolagao je dokumentacijom o kupovini stana i garaže, zbog čega je od Agencije zatraženo da ispita da li je tužilac postupio u skladu sa zakonskim obavezama, prenose Vijesti.

Rutović je tokom postupka dostavio dokumentaciju kojom je dokazivao da njegov sin u vrijeme kupovine nekretnina nije bio član zajedničkog domaćinstva.

ASK je prihvatio dostavljene dokaze i ocijenio da su navodi tužioca istiniti i osnovani.

Prema zakonskim pravilima, javni funkcioner nema obavezu da prijavljuje uvećanje prihoda i imovine članova porodice koji više ne žive u zajedničkom domaćinstvu.