U prva dva kruga glasanja Medojević i Iličković osvojili su po četiri glasa, zbog čega nije bilo pobjednika.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Advokat i ugledni pravnik Dražen Medojević izabran je za predsjednika Sudskog savjeta nakon što je ugledni pravnik Miodrag Iličković povukao svoju kandidaturu, prenose Vijesti.

U prva dva kruga glasanja Medojević i Iličković osvojili su po četiri glasa, zbog čega nije bilo pobjednika.

Zastoj je prevaziđen kada je Iličković odustao od kandidature, čime je Medojević izabran za predsjednika Sudskog savjeta.

Nakon proglašenja rezultata, Medojević je rekao da ga je kolega Iličković preduhitrio svojom odlukom, zahvalio na ukazanom povjerenju i predložio da Iličković bude njegov zamjenik.

"Da nastavimo da pravimo dobre rezultate i izbore", rekao je Medojević.

Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, otvarajući konstitutivnu sjednicu novog saziva Sudskog savjeta, istakla je da je u procesu evropskih integracija važno pokazati da pravosuđe ima kapaciteta da sprovede reforme.

Ona je podsjetila da je propisano da se izbor predsjednika obavlja upravo na konstitutivnoj sjednici, kao i da je predsjednik države već donio ukaz kojim je počeo mandat novog saziva Sudskog savjeta, prenose Vijesti.

Iličković je prije glasanja saopštio da će biti uzdržan kada je riječ o načinu izbora predsjednika, imajući u vidu da je, uz Medojevića, bio kandidat za tu funkciju.

Profesor Radoje Korać kazao je da neće učestvovati u glasanju nakon isteka mandata prethodnog saziva, jer mu je prestala funkcija predsjednika Sudskog savjeta, ali da će ostati član tog tijela do kraja septembra, kada mu ističe četvorogodišnji mandat.

Takva situacija mogla je da izazove problem, budući da Sudski savjet trenutno ima osam članova, dok je za izbor predsjednika potrebna dvotrećinska većina, odnosno sedam glasova. Rješenje je pronađeno tako što je, na Koraćev predlog da "svi glasaju", odlučeno da se predsjednik bira tajnim glasanjem.

Iličković je nakon toga, ipak, učestvovao u glasanju.