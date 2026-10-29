Opština Budva planira izgradnju Central Parka Budva, projekta koji bi trebalo da unaprijedi izgled centralne gradske zone, poveća zelene površine i obezbijedi dodatne parking kapacitete.

Izvor: preentscreen / instagram opstinabudva

Projekat je planiran u blizini tržnog centra TQ Plaza, a predviđa uređenje gradskog parka i trga, izgradnju javne garaže, kao i pratećih komercijalnih sadržaja.

Prema predstavljenom konceptu, parking i komercijalni sadržaji bili bi smješteni ispod zemlje, dok bi površinski dio prostora bio namijenjen zelenilu, pješačkim stazama, dječijim igralištima i zonama za odmor i druženje.

Realizacijom ovog projekta, centralni dio Budve mogao bi da dobije više prostora za pješake i boravak građana, sadržaje za porodice, kao i dodatne mogućnosti za parkiranje u jednoj od najfrekventnijih gradskih zona.

Central Park Budva zamišljen je kao prostor koji objedinjuje javne sadržaje, zelenilo i saobraćajnu infrastrukturu, sa ciljem da gradski centar postane funkcionalniji i prijatniji za svakodnevni život.

Iz Opštine Budva poručuju da je cilj unapređenje urbanog ambijenta kroz više zelenih površina, kvalitetnije javne prostore i bolje riješeno parkiranje.

Detalji o rokovima realizacije i početku radova nijesu navedeni u dostavljenim informacijama.