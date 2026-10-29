Izdavačka kuća Nova knjiga organizuje Drugi salon knjige – „Književni sjever – Berane čita“, koji će od 1. do 7. novembra okupiti ljubitelje književnosti, pisce i muzičke stvaraoce, promovišući knjigu, kulturu čitanja i susrete sa savremenim književnim stvaralaštvom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Manifestacija se održava uz sponzorstvo kompanije M:tel, dok su pokrovitelji Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Sekretarijat za turizam Opštine Berane.

Program obuhvata šest književno-muzičkih večeri u Hotelu Berane i Polimskom muzeju, kao i prodajno-izložbeni salon knjige u Galeriji Popović.

Manifestacija počinje u nedjelju, 1. novembra, u 19 časova, u Hotelu Berane, uz gosta otvaranja Nešu Galiju.

Tokom narednih večeri publika će imati priliku da se susretne sa istaknutim književnim imenima: Muharemom Bazduljem (2. novembar, Polimski muzej) i Vesnom Dedić, u okviru književne večeri „Ivangradska ulica“ (3. novembar, Hotel Berane). Srijeda, 4. novembar, rezervisana je za program za najmlađe „Kad stihovi zapjevaju – Berane čita djeci“, koji će povezati dječju poeziju i muziku.

U nastavku programa, Enes Halilović gostovaće 5. novembra u Polimskom muzeju, uz čitanje odlomaka iz svojih djela i muzičku pratnju. Završno veče, 6. novembra u Hotelu Berane, biće posvećeno pjesniku Peru Zupcu, uz muzički nastup kantautorke Sonje Segić.

Paralelno sa večernjim programom, od 2. do 7. novembra, od 10 do 17 časova, u Galeriji Popović biće organizovan prodajno-izložbeni salon knjige, sa izdanjima Nove knjige i publikacijama Gradske biblioteke. Planirane su i aktivnosti za najmlađe, uključujući organizovane posjete učenika, s ciljem podsticanja ljubavi prema knjizi i čitanju.

Manifestacija „Književni sjever – Berane čita“ doprinosi obogaćivanju kulturnog života grada i stvaranju prostora za susrete autora i čitalaca, uz poruku da knjiga povezuje ljude, generacije i različite umjetničke izraze.





