U realizaciju ovog projekta uloženo je ukupno dva miliona eura. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore učestvovalo je sa 400.000 eura, dok je preostala sredstva obezbijedila Opština Tivat.

Izvor: Opština Tivat

Opština Tivat završila je radove na izgradnji šetališta Belani, čime je grad dobio novu uređenu javnu površinu - obalno šetalište dužine oko 500 metara, sa pratećim objektom. U okviru projekta oplemenjene su zelene površine, postavljena nova javna rasvjeta i urbani mobilijar, a uređeni su i prilazi moru, prenose Vijesti.

To je saopšteno iz Opštine Tivat pri čemu dodaju da je u realizaciju ovog projekta uloženo ukupno dva miliona eura. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore učestvovalo je sa 400.000 eura, dok je preostala sredstva obezbijedila Opština Tivat.

Izvor: Opština Tivat



Predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović izrazio je zadovoljstvo završetkom projekta koji je značajno promijenio izgled ovog dijela tivatske obale.

„Ova lokalna administracija završila je projekat na koji se čekalo deceniju. Ovo je dio infrastrukture koji može da parira bilo kojem infrastrukturnom projektu strateških investitora u gradu”, naglasio je Komnenović, prenose Vijesti.

Šetalište se sada proteže od gradske luke Kalimanj, duž plaže Belani, a obalom se nastavlja sve do granice sa kompleksom Župa, čime je unaprijeđena povezanost ovog dijela grada i otvorena mogućnost za dalje uređenje tivatske obale.

„U Direkciji za investicije ovaj projekat vidimo kao prvu fazu kompletnog povezivanja obale šetalištem, koje bi se u konačnici protezalo sve do Aerodroma Tivat”, rekao je direktor Direkcije za investicije Opštine Tivat Vlado Brguljan.

Izvor: Opština Tivat

Menadžerka Opštine Ivona Petrović istakla je da se za novi prostor planira sadržajno i organizaciono osmišljeno upravljanje, u skladu sa razvojnim potencijalima grada.

„Kroz izradu Strategije razvoja turizma, na kojoj Opština trenutno radi, predviđeno je da ovaj prostor bude dat na upravljanje Turističkoj organizaciji Tivat, u saradnji sa sportskim organizacijama koje sprovode aktivnosti na moru. Na ovaj način jačamo turističke kapacitete i doprinosimo tome da Tivat bude prepoznat kao moderna, dinamična i savremena turistička destinacija.”- istakla je Petrović.

Sa pogledom na zaliv i na jednoj od atraktivnijih lokacija u gradu, novoizgrađeni multifunkcionalni objekat na Belanima pruža mogućnosti za organizaciju različitih sadržaja - od zabavnih do sportskih, dodatno obogaćujući ponudu ovog dijela tivatske obale.

Projekat izgradnje šetališta Belani započet je 2019. godine, a nakon više prekida i nastavaka radova, njegova realizacija intenzivirana je od 2024. godine. Završetkom projekta Tivat je dobio novi uređeni prostor namijenjen građanima i posjetiocima.