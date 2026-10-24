Iz Instituta ističu da se originalni lijek, koji se nalazi u legalnom distributivnom lancu u Crnoj Gori, i dalje može nesmetano koristiti u ovlašćenim zdravstvenim ustanovama.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Institut za lijekove i medicinska sredstva utvrdio je da preparat Dysport 500, čija je primjena prethodila hospitalizaciji pacijentkinja nakon tretmana preparatom na bazi botulinum toksina, nije originalni proizvod, već falsifikat, prenosi RTCG.

Iz Instituta ističu da se originalni lijek, koji se nalazi u legalnom distributivnom lancu u Crnoj Gori, i dalje može nesmetano koristiti u ovlašćenim zdravstvenim ustanovama.

Početkom oktobra, Osnovni sud u Podgorici odredio je mjere nadzora Juliji Kušnerovoj, osumnjičenoj u slučaju estetskih tretmana nakon kojih je više žena zatražilo medicinsku pomoć zbog trovanja botulinskim toksinom, kao i Draženu Lakićeviću, koji se tereti za nedozvoljenu trgovinu preparatima.