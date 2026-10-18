Revizorskom kontrolom obuhvaćeni su Sudski savjet i 20 sudova, među kojima je 15 osnovnih sudova, dva viša i tri suda za prekršaje.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na pravilnost postupanja sa sudskim predmetima i jemstvima, kao i na isplate drugih naknada, ugovora o djelu i konsultantskih usluga tokom 2025. godine. Predsjednik DRI Siniša Čađenović ocijenio je da utvrđeni propusti nijesu bili izolovani slučajevi, već da su bili materijalno značajni i rasprostranjeni, prenosi RTCG.

„Odnose se na evidentiranje, čuvanje, kontrolu i zadržavanje oduzetih predmeta i jemstava, ali i na ugovorno angažovanje, naknade i poreske obaveze. To ne znači da je svaki sud imao sve navedene nepravilnosti, već da je ukupna ocjena zasnovana na njihovom obimu i značaju“, kazao je Čađenović.

Posebnu pažnju revizora privukao je depo Višeg suda u Podgorici, jer im nije omogućen potpun pristup prostoru u kojem se čuvaju predmeti. Čađenović je pojasnio da takvo ograničenje ne predstavlja dokaz da su predmeti nestali, već da nije bilo moguće prikupiti dovoljno dokaza za potpunu provjeru tog segmenta.

„Posebno je značajno što revizorima nije omogućen potpuni pristup depou Višeg suda u Podgorici, čime je ograničena provjera stvarnog stanja“, naveo je on.

Revizorskom kontrolom obuhvaćeni su Sudski savjet i 20 sudova, među kojima je 15 osnovnih sudova, dva viša i tri suda za prekršaje.

Utvrđeno je da je 40 osoba bilo angažovano putem ugovora o djelu, uglavnom za obavljanje redovnih poslova. Zabilježeni su i slučajevi u kojima su pojedinci istovremeno imali više ugovora za iste poslove, kao i nepravilnosti u vezi sa poreskim obavezama.

Nepravilnosti su utvrđene i u isplatama naknada članovima Sudskog savjeta.

„Kod naknada članovima Sudskog savjeta utvrđeno je da su pojedini članovi, pored zarade i naknade za članstvo, dobijali pune naknade za rad u više komisija bez jasnih kriterijuma i ograničenja“, rekao je Čađenović.

Među najvažnijim problemima izdvojeni su nepotpuna dokumentacija i evidencije, izostanak redovnih kontrola i popisa, neodgovarajuće čuvanje jemstava, zadržavanje trajno oduzetih predmeta, kao i neujednačeni uslovi za zaštitu sudskih depoa.

DRI je subjektima revizije uputila oko 27 preporuka, dok su tri preporuke namijenjene Ministarstvu pravde. Njima se, između ostalog, traži unapređenje evidencija, sprovođenje redovnih popisa i kontrola, čuvanje jemstava na računima, bolja zaštita depoa i pravovremeno razduživanje predmeta, piše RTCG.

Preporuke se odnose i na zakonito angažovanje zaposlenih i saradnika, pravilno obračunavanje i praćenje poreskih obaveza, kao i uspostavljanje jasnih kriterijuma za isplatu naknada.

Izvještaj je dostavljen Skupštini Crne Gore, nadležnim odborima i Ministarstvu pravde. Obaveza subjekata revizije je da do 13. novembra ove godine dostave akcione planove za sprovođenje preporuka, a do 13. aprila naredne godine izvještaje o njihovoj realizaciji.

Cilj preporuka je otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, uspostavljanje pouzdanijeg sistema evidencije i čuvanja oduzetih predmeta i jemstava, kao i unapređenje kontrole nad trošenjem javnog novca.