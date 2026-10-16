Projekat će, prema najavi, biti izrađen u skladu sa standardima Svjetske atletske federacije (World Athletics), čime će se stvoriti uslovi za organizovanje takmičenja na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Izvor: Ministarstvo javnih radova

Ministarstvo javnih radova saopštilo je da je raspisalo tender za izradu Glavnog projekta Atletskog stadiona u Podgorici, koji bi trebalo da obezbijedi moderne uslove za razvoj atletike, održavanje treninga i organizaciju sportskih takmičenja.

Kako su naveli iz Ministarstva, budući stadion imaće kapacitet od 4.518 mjesta, a planirano je da raspolaže atletskom stazom sa osam takmičarskih traka, borilištima za skakačke i bacačke discipline, kao i zatvorenim atletskim tunelom namijenjenim treninzima i zagrijavanju.

„Budući stadion, kapaciteta 4.518 gledalaca, imaće atletsku stazu sa osam takmičarskih staza, prateća borilišta za skakačke i bacačke discipline, kao i zatvoreni atletski tunel za trening i zagrijavanje”, pojasnili su.

Projekat će, prema najavi, biti izrađen u skladu sa standardima Svjetske atletske federacije (World Athletics), čime će se stvoriti uslovi za organizovanje takmičenja na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Iz Ministarstva su ocijenili da će izgradnja ovog sportskog objekta predstavljati značajan korak u unapređenju sportske infrastrukture u glavnom gradu i cijeloj državi.

„Realizacijom ovog projekta Podgorica i Crna Gora dobiće savremenu sportsku infrastrukturu, koja će doprinijeti razvoju atletike i unapređenju uslova za sportiste”, zaključili su.