Radi pripreme lokacija i nesmetanog kretanja zvaničnih delegacija na Samitu lidera Berlinskog procesa, od 21. oktobra parking prostor ispred i unutar kompleksa Miločer, kao i prostor ispred ulaza u kompleks Sveti Stefan, biće privremeno oslobođeni od parkiranih vozila.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako se navodi u saopštenju Vlade Crne Gore, Crna Gora će 21. i 22. oktobra 2026. godine biti domaćin Samita lidera Berlinskog procesa, završnog događaja u okviru predsjedavanja Crne Gore ovom inicijativom.

"Samit će okupiti šefove država i vlada zemalja učesnica Berlinskog procesa, zvaničnike Evropske unije, predstavnike regionalnih i međunarodnih organizacija, kao i međunarodnih finansijskih institucija. Pripreme i održavanje Samita podrazumijevaju posebne režime saobraćaja, kretanja i pristupa na području kompleksa Miločer i Sveti Stefan i u njihovom neposrednom okruženju. Mjere će se sprovoditi u skladu sa bezbjednosnim procjenama i instrukcijama Uprave policije i drugih nadležnih organa, radi nesmetanog odvijanja Samita i bezbjednosti njegovih učesnika", piše u saopštenju Vlade.

Dodaju da će u periodu od 21. do 23. oktobra biti uvedena privremena ograničenja u drumskom, pomorskom i vazdušnom saobraćaju, kao i ograničenja pristupa pojedinim lokacijama.

"Mjere će obuhvatiti i ograničenje održavanja javnih priredbi, svečanosti i drugih događaja u organizaciji Opštine Budva, kao i prilagođavanje rada privrednih subjekata koji posluju u zoni kompleksa Miločer i Sveti Stefan. Radi pripreme lokacija i nesmetanog kretanja zvaničnih delegacija, od 21. oktobra parking prostor ispred i unutar kompleksa Miločer, kao i prostor ispred ulaza u kompleks Sveti Stefan, biće privremeno oslobođeni od parkiranih vozila", ističe se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali i da je uklanjanje vozila predviđeno i na pristupnim saobraćajnicama od priključenja na Jadransku magistralu prema kompleksima Miločer i Sveti Stefan, kao i na saobraćajnicama unutar kompleksa i na pravcima koji ih povezuju.

"Detaljne informacije o obuhvatu i vremenu primjene pojedinačnih mjera, izmjenama režima saobraćaja i pristupu lokacijama biće objavljene naknadno putem sredstava javnog informisanja. Građanima, turistima i privrednicima preporučujemo da prate zvanična obavještenja i da na vrijeme planiraju svoje aktivnosti. Domaćinstvo Samita lidera Berlinskog procesa značajan je međunarodni događaj za Crnu Goru i prilika za dalji doprinos regionalnoj saradnji i evropskoj integraciji Zapadnog Balkana. Zahvaljujemo građanima, privrednim subjektima i posjetiocima na razumijevanju", saopšteno je.