Iako je Glavni grad najavio uklanjanje plastičnih stubića sa podgoričkih ulica, oni su i dalje prisutni na brojnim lokacijama širom grada.

Izvor: MONDO/Anja Bajčetić

Najava da će stubići biti uklonjeni za sada nije donijela vidljive promjene na terenu, pa se postavlja pitanje kada će taj posao biti završen i da li će najavljene aktivnosti uskoro biti sprovedene.

Plastični stubići postavljeni su na različitim djelovima grada, a njihovo uklanjanje najavljeno je kao dio aktivnosti Glavnog grada. Ipak, stanje na terenu pokazuje da promjene još nijesu realizovane.

Izvor: MONDO/Anja Bajčetić

Dok se čeka konkretna reakcija nadležnih, stubići i dalje ostaju dio svakodnevice na podgoričkim ulicama, a najavljeno uklanjanje za sada je ostalo samo na riječima.











