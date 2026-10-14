Iako je Glavni grad najavio uklanjanje plastičnih stubića sa podgoričkih ulica, oni su i dalje prisutni na brojnim lokacijama širom grada.
Najava da će stubići biti uklonjeni za sada nije donijela vidljive promjene na terenu, pa se postavlja pitanje kada će taj posao biti završen i da li će najavljene aktivnosti uskoro biti sprovedene.
Plastični stubići postavljeni su na različitim djelovima grada, a njihovo uklanjanje najavljeno je kao dio aktivnosti Glavnog grada. Ipak, stanje na terenu pokazuje da promjene još nijesu realizovane.Izvor: MONDO/Anja Bajčetić
Dok se čeka konkretna reakcija nadležnih, stubići i dalje ostaju dio svakodnevice na podgoričkim ulicama, a najavljeno uklanjanje za sada je ostalo samo na riječima.