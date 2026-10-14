Iz Uprave za saobraćaj navode da je ukupna dužina saobraćajnice oko 2,7 kilometara, vrijednost radova je oko 6,9 miliona eura sa PDV-om, a izvođač je kompanija Bemaks.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Planirana je gradnja saobraćajnice koja će povezati regionalni put Dinoša - Cijevna Zatrijebačka i bulevara Podgorica - Tuzi.

"Ugovoreni rok izvođenja radova iznosi 550 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Nova saobraćajnica prostiraće se od skretanja sa bulevara Podgorica-Tuzi, nakon Ržaničkog mosta, do lokalnog puta Dinoša-Konik, čime će biti uspostavljena savremena saobraćajna veza između postojećih putnih pravaca. Projektom je predviđena izgradnja saobraćajnice bulevarskog tipa, sa četiri saobraćajne trake, po dvije u svakom smjeru, širine po 3,5 metara. Uz kolovoz će biti izgrađeni obostrani trotoari i biciklističke staze širine po 1,2 metra, čime će se obezbijediti kvalitetniji i bezbjedniji uslovi za kretanje pješaka i biciklista", saopštili su iz Uprave za saobraćaj.

Navode da pored izgradnje kolovoza, projekat obuhvata i izgradnju kompletne prateće infrastrukture, uključujući atmosfersku kanalizaciju, vodovodnu mrežu, javnu rasvjetu i telekomunikacionu infrastrukturu.

"Predviđeno je i postavljanje nove horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, uključujući obilježavanje pješačkih prelaza, kako bi se osiguralo bezbjedno i efikasno odvijanje saobraćaja. Realizacijom ovog projekta biće značajno unaprijeđena putna infrastruktura između Podgorice i Tuzi, uz bolje povezivanje naselja i postojećih saobraćajnih pravaca. Nova saobraćajnica omogućiće kvalitetnije odvijanje saobraćaja, veću bezbjednost i bolje uslove za svakodnevno kretanje građana " kazali su iz Uprave za saobraćaj.