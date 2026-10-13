Ne zna se zašto su životinje uginule, niti da li se radi o zaraznoj bolesti, a muve, lešinari, čopori pasa i podzemne vode ne čekaju odgovor inspekcije.

Izvor: Tanja Jovanović

Leševi svinja posuti krečom i prekriveni limom, bez ikakvog sloja zemlje, leže na farmi „Naša farma“ dok institucije ćute. Ne zna se zašto su životinje uginule, niti da li se radi o zaraznoj bolesti, a muve, lešinari, čopori pasa i podzemne vode ne čekaju odgovor inspekcije. Užasavajući smrad koji se širi usljed raspadanja leševa dodatno uznemirava mještane. Dvije godine nakon Q groznice, Danilovgrad i dalje nema stočno groblje, a građani i dalje nemaju odgovore.

Izvor: Tanja Jovanović

Mještani su 11. oktobra fotografisali leševe svinja na farmi „Naša farma“ (Voli). Leševi su samo posuti bijelim prahom i prekriveni limenim pločama, bez ikakvog sloja zemlje. Prema Pravilniku o nusproizvodima životinjskog porijekla, uginule svinje moraju se predati na spaljivanje ili preradu u odobreni objekat. Zakopavanje na licu mjesta dozvoljeno je samo izuzetno, i to uz uslove koji sprječavaju širenje rizika po zdravlje ljudi i životinja.

"Odmah smo preduzeli sve mjere koje su nam na raspolaganju. Veterinarskoj inspekciji Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove uputili smo zahtjev za hitan nadzor, uzorkovanje i utvrđivanje uzroka uginuća. Isti zahtjev dostavljen je na znanje ekološkoj inspekciji i Opštini Danilovgrad. Do danas nijesmo dobili nikakav odgovor niti zvaničnu informaciju ni od jedne institucije", saopštila je Tanja Jovanović ispred mještana Spuža.

"Smatramo da je stanje alarmantno. Ne znamo zašto su svinje uginule, niti da li se radi o zaraznoj bolesti. Ne znamo ni koliko dugo i na koji način se na farmi ovako postupa sa leševima. Raspadanjem leševa na površini tla, njihovim raznošenjem od strane ptica i čopora pasa, kao i širenjem neprijatnog mirisa, situacija postaje ozbiljan problem za okolinu i mještane. Postoji opravdana bojazan od zagađenja zemljišta i podzemnih voda, a time i rizik po kvalitet vode u ovom dijelu Bjelopavlićke ravnice i rijeku Zetu", navela je ona.

"Posebno je zabrinjavajuće što Opština Danilovgrad ni dvije godine nakon Q groznice nema stočno groblje ni jamu grobnicu. Tokom te krize, 2024. godine, zaražena goveda danima su čekala zbrinjavanje upravo zbog nedostatka lokacije. Zakon o veterinarstvu nalaže lokalnoj samoupravi da obezbijedi sakupljanje i uništavanje leševa životinja, a rok koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo opštinama istekao je 1. maja 2026. godine. Građani plaćaju funkcionere da ovakve situacije spriječe, a ne da ćute dok se ponavljaju.

Zahtijevamo da veterinarska inspekcija bez odlaganja izađe na teren i javnosti saopšti uzrok uginuća. Tražimo od Opštine Danilovgrad da hitno obavijesti građane da li postoji rizik po zdravlje i vodu za piće, kao i dokle se stiglo sa izgradnjom stočnog groblja. Ukoliko odgovori izostanu, bićemo prinuđeni na dodatnu radikalizaciju mjera", zaključila je u saopštenju Jovanović.