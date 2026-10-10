Događaj je okupio roditelje, stručnjake i predstavnike kompanija oko zajedničkog pitanja: kako pripremiti djecu za svijet koji se mijenja, a pritom ne zaboraviti koliko su za njihovo odrastanje važni igra, razgovor, prostor da pokušaju, pogriješe i uče.

Izvor: Igor Milic/Igor Milic www.im7.me

Konferencija „Djeca za 21. vijek“, koju je MyTurn organizovao 9. oktobra u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore, uz podršku kompanija MTEL, Hipotekarna banka i Efel Motors - Toyota, okupila je roditelje, stručnjake i predstavnike kompanija kako bi razgovarali o izazovima savremenog odrastanja. U fokusu su bile teme od samostalnosti djece i finansijske pismenosti

do sigurnosti na internetu, vještačke inteligencije, kritičkog mišljenja i odgovorne upotrebe tehnologije.

Događaj je okupio roditelje, stručnjake i predstavnike kompanija oko zajedničkog pitanja: kako pripremiti djecu za svijet koji se mijenja, a pritom ne zaboraviti koliko su za njihovo odrastanje važni igra, razgovor, vrijeme sa roditeljima i prostor da pokušaju, pogriješe i uče.

Događaj je otvorila Ivana Gazivoda, suosnivačica MyTurna, ističući da je ideja za konferenciju proizašla upravo iz razgovora sa roditeljima i djecom tokom razvoja aplikacije.

„Djeca danas odrastaju u svijetu koji se mijenja brže nego ikada. Pitanje više nije da li će koristiti tehnologiju - koristiće je. Pitanje je da li ćemo ih naučiti kako da je koriste dobro. Naša uloga nije da ih izolujemo od svijeta koji dolazi, ali ni da ih pustimo da kroz njega prolaze sami“, kazala je Gazivoda.

Prisutnima se na početku konferencije obratila i prva dama Crne Gore Milena Milatović, koja je govorila o mogućnostima koje tehnologija pruža djeci, ali i o važnosti razvijanja vještina koje će im pomoći da se snađu u svijetu koji se neprestano mijenja.

„Naša djeca odrastaju u vremenu u kojem su im znanje i informacije dostupniji nego bilo kojoj generaciji prije njih. Tehnologija im pruža ogromne mogućnosti za učenje, povezivanje i stvaranje, ali istovremeno pred njih, a time i pred nas odrasle, postavlja izazove sa kojima se ranije nijesmo susretali. Ne znamo kako će izgledati mnoga zanimanja kojima će se današnja djeca jednog dana baviti. Ne znamo ni koliko će tehnologija koju danas smatramo novom biti drugačija za samo nekoliko godina. Zato vjerujem da naš zadatak nije da pokušavamo da predvidimo svaku promjenu koja ih čeka, već da ih osposobimo da se u svijetu promjena snađu. Da ih učimo da postavljaju pitanja, da provjeravaju informacije, da razlikuju korisno od štetnog i da razumiju posljedice svojih izbora. Da razvijaju radoznalost i samostalnost, ali i osjećaj odgovornosti prema sebi i drugima“, poručila je Milatović.

Centralni dio konferencije bila je panel diskusija „Kako pripremamo djecu za svijet koji se mijenja?“, koja je okupila Luku Radunovića, rukovodioca Odjeljenja za vođenje projekata i rizike u MTEL-u, Itanu Bulatović, suosnivačicu MAIA-e, i Jelenu Stojanović, direktoricu Službe za upravljanje benefit programima Hipotekarne banke. Razgovor je moderirala Milena Šćekić, generalna menadžerka Double L-a.

Panelisti su iz različitih perspektiva govorili o izazovima sa kojima se današnje porodice susrijeću i vještinama koje će djeci biti potrebne u budućnosti. Posebna pažnja posvećena je sigurnosti djece na internetu i stvaranju zdravih digitalnih navika, finansijskoj pismenosti, razvoju kritičkog mišljenja, kao i uticaju vještačke inteligencije na obrazovanje i svakodnevni život djece. Govoreći o sigurnosti djece u digitalnom okruženju, Luka Radunović iz MTEL-a posebno je naglasio važnost otvorene komunikacije između roditelja i djece kao jednog od ključnih načina za prepoznavanje i sprečavanje sajber nasilja.

„Ne postoji čarobno rješenje za sajber nasilje. Ono se često dešava u zatvorenim grupama, poput Viber grupa u kojima djeca međusobno komuniciraju, a dijete koje je žrtva može da se osjeća potpuno nemoćno. Zato je važno da roditelji otvoreno razgovaraju sa djecom i da im objasne da o takvim situacijama treba da govore. Dijete mora da zna da uvijek ima nekoga

kome može da se obrati i sa kim može da razgovara“, istakao je Radunović.

Završni dio konferencije bio je posvećen pitanjima roditelja, koji su imali priliku da o konkretnim dilemama iz svakodnevnog porodičnog života razgovaraju sa Duškom Ilijevićem, poznatijim kao Striček Duško, Waldorf edukatorom sa više od 20 godina iskustva u radu sa djecom i roditeljima.

Razgovor je vodila Jelica Rondović, TA savjetnica i kreatorka FEELKO-a, a najveći dio segmenta bio je rezervisan upravo za pitanja publike, čime su roditelji dobili priliku da otvore teme i dileme sa kojima se susrijeću u svakodnevnom odrastanju djece.

„Nijesmo željeli da roditelji sa ove konferencije odu sa još jednom listom stvari koje moraju da rade. Željeli smo da dobiju priliku da čuju različita iskustva i perspektive, postave pitanja koja ih zaista zanimaju i odu kući sa makar jednom novom idejom koja im može biti korisna. Ovakav odziv pokazuje nam koliko postoji potreba za ovakvim razgovorima.“, kazala je Gazivoda.

Konferencija je bila i prilika da MyTurn pred više od 100 roditelja prvi put predstavi novu verziju aplikacije, razvijenu tako da prati porodicu kroz različite faze odrastanja. Nova verzija MyTurna dostupna je od ponedjeljka za iOS i Android uređaje i može se besplatno preuzeti i koristiti u Crnoj Gori.

Konferencija „Djeca za 21. vijek“ realizovana je uz podršku MTEL-a, Hipotekarne banke, Efel Motorsa - Toyote.