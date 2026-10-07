Građevinska inspekcija privremeno je obustavila radove na izgradnji nove Opšte bolnice u Pljevljima, nakon što su na objektima u neposrednoj blizini gradilišta primijećene pukotine i druga oštećenja.

Izvor: Opština Pljevlja

Stanari tvrde da strahuju za bezbjednost, dok pojedini navode da su zbog bojazni od novih oštećenja napustili svoje stanove.

Upravnik jedne od ugroženih zgrada Veselin Petrić kayao je da su na objektu vidljive pukotine, posebno na stepeništu i u podrumskim prostorijama, te da se stanje pogoršava.

“Zgrada je ugrožena. Ispucali su zidovi stepeništa i podrumi. Do sada smo imali vertikalne pukotine, a pojavile su se i nove horizontalne. Dio stanara se iselio jer strahuje za svoju bezbjednost”, kazao je Petrić, pišu Vijesti.

On tvrdi da su se stanari obraćali nadležnim institucijama, uključujući policiju, ali da nijesu dobili jasnu informaciju o tome koje su mjere preduzete.

Problem, kako navode stanari, nije ograničen samo na jednu zgradu. Veće pukotine primijećene su i na nekoliko baraka i drugih objekata u neposrednoj blizini gradilišta.

Stanari zgrada i kuća ranije su od Ministarstva zdravlja, Ministarstva prostornog planiranja, građevinske inspekcije i drugih nadležnih institucija tražili hitnu obustavu radova na iskopu građevinske jame i stručnu procjenu bezbjednosti okolnih objekata.

Prema njihovim informacijama, građevinska jama iskopana je do dubine od oko 18 metara, dok je projektom predviđeno da se ide još dublje, za približno sedam metara.

Upravo dubina iskopa, ali i blizina stambenih objekata, izazivaju najveću zabrinutost među stanarima.

“Tražili smo da se pažljivo prati pomjeranje tla i da se hitno preduzmu mjere. Izvođač je postavio repere i prati pomjeranje zemljišta, ali smatram da je to nedovoljno i da se na osnovu toga ne može pravovremeno reagovati”, rekao je jedan od stanara.

Kaže i da im je rečeno da su reperi registrovali pomjeranje tla od šest milimetara, prenose Vijesti.

“Već su vidljive pukotine na zidovima, a stanari pojedinih baraka u neposrednoj blizini žale se da ne mogu da zatvore vrata na stanovima, što je vjerovatno posljedica slijeganja tla”.

Stanari tvrde da su od početka radova upozoravali na moguće posljedice dubokog iskopa, ali da nijesu dobili dovoljno informacija o tome kako se prati stanje okolnih objekata i koje su mjere zaštite predviđene.

Nova bolnica u Pljevljima predstavlja jednu od najvećih zdravstvenih investicija na sjeveru Crne Gore. Izgradnja je počela u junu, a kamen temeljac položen je u aprilu. Projekat podrazumijeva izgradnju savremene bolnice sa više od 200 kreveta i pratećim sadržajima. Nova Opšta bolnica u Pljevljima prostiraće se na 27.487 kvadratnih metara i imaće pet etaža, uključujući dvije podzemne. Projektom je predviđena izgradnja garaže sa 295 parking mjesta, od kojih će 16 biti namijenjeno osobama sa smanjenom pokretljivošću, javljaju Vijesti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 38,69 miliona eura sa PDV-om. Izgradnju po principu “projektuj i izgradi” realizuje konzorcijum “Termomont” iz Beograda i podgorička kompanija “IGP Fidija”, dok stručni nadzor obavlja “Urbi.pro” iz Podgorice, čiji je ugovor vrijedan 605 hiljada eura sa PDV-om.