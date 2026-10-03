Do 28 stepeni

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz prijatne dnevne temperature koje će dostizati 28 stepeni.

Prema prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, jutro će biti svježe, naročito na sjeveru zemlje, gdje je ponegdje moguć i slab mraz. U kotlinama se očekuje magla.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, dok će tokom jutarnjih i noćnih sati uglavnom duvati sa sjevera i sjeveroistoka.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -1 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 16 do 28 stepeni.

U Podgorici će biti sunčano i toplo. Vjetar će biti uglavnom slab i promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura biće oko 16, a najviša dnevna do 27 stepeni.