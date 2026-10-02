Kako navode, tokom prethodne noći došlo je do oštećenja hidroizolacionog sloja nakon neovlašćenog prelaska preko mosta.

Izvor: Uprava za saobraćaj

Uprava za saobraćaj pozvala je građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju da prelaze most na Đurđevića Tari dok su u toku radovi, upozoravajući da takvo postupanje može ugroziti bezbjednost, ali i oštetiti već izvedene radove.

Kako navode, tokom prethodne noći došlo je do oštećenja hidroizolacionog sloja nakon neovlašćenog prelaska preko mosta.

“Tokom prethodne noći, usljed neovlašćenog prelaska preko mosta, oštećen je sloj hidroizolacije koji je prethodno ugrađen, zbog čega je neophodno dodatno sanirati oštećenje”, navodi Uprava za saobraćaj.

Iz Uprave upozoravaju da bi novi pokušaji prelaska mogli prouzrokovati dodatna oštećenja, povećati troškove sanacije i usporiti realizaciju radova.

“Radovi koji se trenutno izvode imaju za cilj sanaciju mosta i produženje njegovog životnog vijeka, kao i unapređenje bezbjednosti i pouzdanosti ovog važnog putnog pravca, kao i samog mosta i njegovog značaja kao važne turističke atrakcije”, navodi Uprava za saobraćaj.

Uprava za saobraćaj još jednom apeluje na građane da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja i postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kako bi se omogućilo bezbjedno i nesmetano odvijanje radova.