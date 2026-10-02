U ZZZ-u odbacuju navode Rakočevića, uključujući tvrdnje o navodnom namjernom uklanjanju registarske tablice, i poručuju da su sve relevantne činjenice provjerljive kroz postojeću dokumentaciju.

Izvor: MONDO

Direktor Zavoda za zapošljavanje David Perčobić nije službeno vozilo koristio neovlašćeno niti ga je prikriveno upotrebljavao u privatne svrhe, kako je to tvrdio predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević. Iz Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) saopšteno je da je korišćenje vozila bilo uredno odobreno, evidentirano i dokumentovano, prenose Vijesti.

U ZZZ-u odbacuju navode Rakočevića, uključujući tvrdnje o navodnom namjernom uklanjanju registarske tablice, i poručuju da su sve relevantne činjenice provjerljive kroz postojeću dokumentaciju.

Rakočević je ranije danas saopštio da je Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) podnio prijavu protiv Perčobića i njegovog pomoćnika Luke Đuričkovića, zbog sumnje da su službeno vozilo koristili u privatne svrhe.

"Prije svega, službeno vozilo Opel Mokka nije korišćeno mimo propisa niti bez odgovarajuće dokumentacije. Direktor Zavoda David Perčobić ima odobrenu 24-časovnu upotrebu službenog vozila, a za odlazak na predmetni događaj izdat je uredan putni nalog. Dakle, korišćenje vozila nije bilo niti neovlašćeno niti prikriveno, već uredno evidentirano i dokumentovano", saopšteno je iz Zavoda.

Kada je riječ o registarskoj oznaci, iz ZZZ-a navode da je problem nastao zbog oštećenja nosača tablice, koji je, kako tvrde, i ranije bio popravljan.

"Plastični nosač, odnosno okvir zadnje registarske tablice, na predmetnom vozilu bio je oštećen i u prethodnom periodu više puta lijepljen. Upravo zbog takvog stanja, tokom predmetne večeri registarska oznaka je otpala sa nosača. Tablica je potom stavljena u gepek vozila kako bi bila sačuvana i kako ne bi bila izgubljena, a nikakvo njeno skrivanje niti uklanjanje radi prikrivanja identiteta vozila nije postojalo. Da je riječ isključivo o tehničkom problemu, a ne o bilo kakvoj namjeri da se nešto prikrije, potvrđuje i činjenica da je već narednog dana kontaktirana firma zadužena za održavanje predmetnog vozila i obezbijeđen novi plastični okvir za registarsku oznaku. Sanacija će biti izvršena danas, a o nabavci novog okvira postoji odgovarajuća dokumentacija", navodi se u saopštenju.

U Zavodu ističu i da registarska oznaka nije prijavljivana kao ukradena, jer je, prema njihovim navodima, nakon ispadanja sa oštećenog nosača bila odložena u vozilo, prenose VIjesti.

"Zbog toga je potpuno nejasno na osnovu čega je predsjednik Sindikata zaključio da će Zavod ili direktor 'prijaviti krađu' tablice. Takav scenario postoji samo u njegovim tvrdnjama, a ne u stvarnosti. Još je problematičnije što se tehnički kvar na nosaču registarske oznake pokušava predstaviti kao dokaz navodnog 'obrasca ponašanja funkcionera'. Takve tvrdnje nemaju nikakvo činjenično uporište i predstavljaju pokušaj da se običan tehnički problem na službenom vozilu predstavi kao navodno nezakonito postupanje", stoji u saopštenju.

Iz ZZZ-a poručuju da su spremni da nadležnim institucijama dostave svu dokumentaciju koja se odnosi na korišćenje i održavanje vozila.

"Zato očekujemo da se prije iznošenja ozbiljnih optužbi provjere činjenice, a ne da se na osnovu fotografije vozila konstruišu priče o navodnom prikrivanju i zloupotrebi. Zavod će nastaviti da svoj rad zasniva na zakonitosti, transparentnosti i odgovornom upravljanju javnim resursima. Istovremeno, nećemo dozvoliti da se tehnički kvar na službenom vozilu, uredno dokumentovano korišćenje vozila i postojanje važećeg naloga predstavljaju javnosti kao navodna zloupotreba službenog položaja. Ukoliko je cilj Sindikata zaštita prava zaposlenih i javnog interesa, onda je najmanje što javnost zaslužuje – potpuna i tačna informacija, a ne konstrukcija zasnovana na pretpostavkama", zaključuje se u saopštenju.